Ringen KSV Gottmadingen mit Auswärtscoup

KSV-Ringer besiegen RG Hausen Zell mit 22:10. Die Gottmadinger Verbandsliga-Ringer zeigen dabei sehr viel Kampfgeist

Seinen ersten Auswärtskampf hat der KSV Gottmadingen bei der RG Hausen Zell gewonnen. Dabei hatte sich KSV-Trainer Volker Hirt, der weiter seine Nachwuchsringer in den Verbandsliga-Kader einbaut, bei der Umstellung der Mannschaft etwas verspekuliert. Die RG Hausen Zell hatte seine Aufstellung gegenüber der Vorwoche ebenfalls geändert, und so schien Hirts Rechnung zuerst nicht aufzugehen. Doch von Beginn an zeigten die Hegauer, dass sie hier punkten wollten. Nach der Skepsis beim Wiegen konnten die Hegauer gleich zu Beginn ganz wichtige Punkte für den Gesamterfolg erringen. Nach einem guten Kampf des Nachwuchsringers Roman Loeper, der sich aber trotz starker Gegenwehr deutlich geschlagen geben musste, legte Daniel Weh seinen Dauer-Kontrahenten Maximilian Mond gleich mal auf die Schultern. Florin Gavrilla bekam die Punkte kampflos und Vitalij Pustowit besiegte Daniel Götz in einem tollen Kampf. Hannes Zuber konnte seine Niederlage gegen den starken Florin Trifan in Grenzen halten, bevor Hirts Punkte (Übergewicht beim Gegner) den Vorsprung auf 7:15 ausbauten.

Benno Hasenbrink stand sehr gut gegen Johannes Ackerman und verlor nach Punkten. Yan Ceban machte dann mit seinem souveränen Sieg die Punkte schon fest, bevor Artur Stang in einem spannenden Kampf mit vielen Aktionen auf 22:9 erhöht. Ebenfalls spannend war die letzte Begegnung, die Maximilian van der Mond denkbar knapp mit 5:4 verlor. Die geschlossene Leistung der Mannschaft, inklusive der beiden Nachwuchsringer, war der Grundstein für den zweiten Punktgewinn und ließ die mitgereisten Fans jubeln.

Die zweite Mannschaft des KSV Gottmadingen musste sich in Winzeln etwas unglücklich mit einem 13:13-Unentschieden begnügen, sicherte sich aber immerhin noch einen Punkt.

In der kommenden Woche findet in Gottmadingen dann ein großer Kampftag in der Hebelhalle mit drei Mannschaften statt. In der Verbandsjugenliga empfängt der KSV Gottmadingen die Gäste aus Haslach und vom Titelaspiranten Lahr. Die zweite Mannschaft tritt um 18.30 Uhr gegen den AC Villingen an und im Hauptkampf um 20 Uhr fordert der KSV Gottmadingen den SV Eschbach heraus, der ebenfalls den Aufstieg anvisiert. Für Spannung ist also gesorgt in diesem Spitzenduell der Ringer-Verbandsliga. Die Vorkämpfe der Jugend beginnen um 16 Uhr. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Michael Denner – Roman Löper 16:00 TÜ (4:0)

130G: Maximilian Mond – Daniel Weh 0:4 SS (4:4)

61G: Florin Gavrilla kampflos (4:8)

98F: Daniel Götz – Vitalij Pustowit 6:16 PS (4:11)

66F: Florin Trifan – Hannes Zuber 10:0 PS (7:11)

86G: David Affutu-Nartey – Volker Hirt 0:4 ÜG (7:15)

71Gr: J. Ackermann – Benno Hasenbrink 9:4 PS (9:15)

75F: Jörg Denner – Yan Ceban 0:16 TÜ (9:19)

80F: Patric Sutter – Artur Stang 10:18 PS (9:22)

75G: Sven Blum – Maximilian van der Mond 5:4 PS (10:22)