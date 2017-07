vor 1 Stunde SK Beachvolleyball Julian Weisigk und Linus Engelmann in Südbaden an der Spitze

Die beiden Jugendspieler des USC Konstanz, Julian Weisigk und Linus Engelmann, haben sich in Freiburg bei den südbadischen Meisterschaften im U-18-Beachvolleyball den ersten Platz gesichert und sich damit für die deutschen Meisterschaften in Haltern am See vom 28. bis 30. Juli qualifiziert.