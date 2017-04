Fußball Jürgen Rittenauer bleibt Trainer beim 1.FC Rielasingen-Arlen

Rittenauer bleibt Coach beim Verbandsligisten aus dem Hegau, nachdem bereits Gerüchte über mögliche Nachfolger im Umlauf waren

Fußball, Verbandsliga: Eigentlich schien alles schon in trockenen Tüchern zu sein in Sachen Nachfolger für Interimstrainer Jürgen Rittenauer beim Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Der A-Jugendtrainer des FC 03 Radolfzell, Steffen Kautzmann, war heißer Kandidat, eine mutige, aber nachvollziehbare Entscheidung, denn Kautzmann gilt als sehr engagiert und hochkompetent, im Aktivenbereich ist er allerdings noch ohne Trainererfahrung. Allerdings sorgte auch der Besuch von Salems Trainer Michael Krause beim Pokalviertelfinale in der vergangenen Woche für Nachschub in der Gerüchteküche.

Nun aber kam doch alles ganz anders: Das Team hatte unter Rittenauer zuletzt sehr stark und – vor allem im Pokal – auch sehr erfolgreich gespielt, das Standing des Interimstrainers im Club wuchs dadurch von Sieg zu Sieg. Und da zudem die Kniediagnose Rittenauers – der Rielasinger Keeper ist seit der Schlussphase der letzten Spielzeit verletzt – eine baldige Rückkehr des Spielführers auf das Feld ausschließt, sieht man aktuell beim Verbandsligisten keinen Handlungsbedarf mehr. In der Fußball-Verbandsliga ist der Klassenerhalt schon jetzt nahezu sicher, sodass man sich nun ohne Störgeräusche auf das Pokalhalbfinale am 26. April gegen den Oberligisten Bahlinger SC konzentrieren kann. (jr)