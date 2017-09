Fußball Jubiläumsturnier in Worndorf

Die Jugendabteilung des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen richtet am Wochenende die 25. Auflage des traditionellen Jugendturniers aus

Jugendfußball: Angemeldet haben sich 41 Mannschaften, verteilt auf alle Altersklassen. Das Turnier wird am Freitag um 17 Uhr von den D-Junioren eröffnet. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten. In der Vorrunde spielen: Gruppe 1: SG Schwandorf/Worndorf/Neuhausen, SG Boll/Krumbach/Bietingen, SG Markelfingen, SV Meßkirch, SG Rielasingen/Arlen; Gruppe 2: SG Boll/Krumbach/Bietingen II, SG Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II, FJG Singen, SG Rielasingen/Arlen II, FC Bodman-Ludwigshafen.

Die B- und C-Junioren bestreiten ihre Spiele am Samstag ab 10 Uhr. Bei den C-Junioren spielen: SG Schwandorf/Worndorf/Neuhausen I und II, SG Meßkirch, SC Markdorf, SG Großschönach, FJG Singen. Bei den B-Junioren nehmen die SG Kreenheinstetten/Leibertingen, der SV Allensbach und die SG Boll/Krumbach/Bietingen teil. Die Spielzeit beträgt 25 Minuten. Für acht Mannschaften der E-Junioren beginnt das Turnier am Samstag um 15 Uhr. In der Gruppe eins spielen: SV Meßkirch, SV Wurmlingen, SC B.A.T., DJK Singen. In der Gruppe zwei spielen in der Vorrunde mit je 15 Minuten: SV Meßkirch II, SC Pfullendorf, FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen, SV BKB. Für die A-Junioren beginnt das Turnier am Sonntag um 10 Uhr. In der Gruppe 1 spielen: SG Kreenheinstetten/Leibertingen, SG Sauldorf, SG Hohenfels/Sentenhart, TSV Heimerdingen, in Gruppe 2 SG B. A.T., FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell, SV Deggenhausertal (zweimal 15 Minuten). Bei den F-Junioren treten am Sonntag beim Spielenachmittag ab 13 Uhr der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (drei Teams), der SV Meßkirch (zwei), der SV Gallmannsweil und der SC Pfullendorf an. (hd)