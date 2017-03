Jubel beim TuS Steißlingen II

TuS Steißlingen II stoppt jüngste Negativserie in der Handball-Landesliga und schlägt Seeadler aus Allensbach/Dettingen mit 32:28

Handball, Landesliga

TuS Steißlingen II

SG Allensbach/Dett.

32:28 (14:15)

Wie so oft verschlief der TuS Steißlingen II die Anfangsphase. Nach sechs Minuten lagen die Hausherren mit 2:5 in Rückstand, und dieser Trend schien sich in den Folgeminuten fortzusetzen. Bereits nach 13 Minuten (5:9) sah sich Steißlingens Trainer Sascha Spoo gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Dies schien zu fruchten: Der TuS gewann vor allem in der Abwehr mehr Sicherheit. In Minute 25 konnte Steißlingen erstmals ausgleichen (12:12), lag aber zur Pause wieder mit 14:15 gegen die Allensbacher Gäste in Rückstand.

In der zweiten Hälfte gab Steißlingen den Ton an. Zwar konnte die SG durch Bauer noch einmal mit 16:15 in Führung gehen, doch Rückraumspieler Ray brachte mit einem Dreierpack seine Farben binnen drei Minuten wieder in Front (18:16). Einen großen Anteil an der TuS-Dominanz hatte auch Torhüter-Hüne Dominik Maucher, der die Gäste phasenweise schier zur Verzweiflung brachte. Nach der 23:17-Führung ließ der TuS den Liganeuling noch einmal auf Schlagdistanz herankommen (27:25, 52.). Die Aufholjagd schien jedoch auf Seiten der Gäste deutliche Spuren hinterlassen zu haben. Sie vertändelten leichtfertig Bälle, die der TuS in Tore ummünzen konnte. Am Ende stand ein verdienter 32:28-Derbyerfolg für den TuS Steißlingen II.

Mit diesem Sieg konnten sich die Hegauer auf sechs Punkte von den Abstiegsplätzen distanzieren und den siebten Tabellenplatz behaupten. Am kommenden Sonntag, 16.30 Uhr, empfängt der TuS den direkten Tabellennachbarn TuS Oberhausen. Für die SG Allensbach/Dettingen, die kämpferisch wie auch schon in den letzten Partien vollends überzeugen konnte, wird es dagegen im Kampf um den Klassenerhalt immer enger. Die Seeadler sollten aus den nächsten drei Partien mindestens sechs Punkte holen, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben. (ray/mst)

TuS: Beetz, Maucher, Leon Sieck (Tor); Ray (8), Lenny Sieck (8), Hautmann (6/3), Jödicke (3), Gattinger (2/1), Tassone (2), Wiedemann (2), David Maier (1), Benzinger, Kehl, Renz. SG: Amann, Ledig (Tor); Uecker, Dzialoszynski (2), König (1), Wiest (1), Bühler (3), Bauer (7/1), B. Armbrüster (1), F. Armbrüster (4), St. Karrer (4), Ch. Karrer (2), A. Hänsel (2), Ch. Hänsel (1), Deggelmann.