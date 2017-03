Joschua Braun kommt zur HSG Konstanz

Nach den Neuzugängen Felix Klingler (23, TV Neuhausen) für die rechte Außenbahn und Tom Wolf (22, Adler Königshof) für die Spielmacherposition hat die HSG Konstanz ein weiteres Talent an den Bodensee gelockt. Joschua Braun, mit derzeit 141 Toren in der A-Jugend-Bundesliga für den Erstliga-Nachwuchs von Frisch Auf Göppingen mit deutlichem Abstand Bundesliga-Torschützenkönig, wird ab Sommer für mindestens drei Jahre für die HSG auf Torjagd gehen

Handball, 2. Bundesliga: „Ein super Handballer“, sagt Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, über den hochtalentierten 18-jährigen Linkshänder, der Matthias Stocker als künftiger Trainer des Oberliga-Teams sofort aufgefallen ist. „Er zeichnet sich durch sein extrem gutes Spielverständnis sowohl in der Abwehr als auch im Angriff aus“, so Melchert, bremst aber auch: „Wir werden ihn in Ruhe behutsam weiterentwickeln und ihm die nötige Zeit geben.“ Joschua Braun wird zum erweiterten Kader der Zweitliga-Mannschaft gehören und dort regelmäßig trainieren, soll aber zugleich viel Spielpraxis im Oberliga-Perspektivteam sammeln.

Das Talent für den rechten Rückraum hat sich damit auch gegen ein Angebot des Europapokalsiegers Frisch Auf Göppingen entschieden. Beim schwäbischen Traditionsclub hätte er zum erweiterten Bundesliga-Kader gehört und wäre mit einem Zweitspielrecht für einen kooperierenden Drittligisten ausgestattet worden. Nun wird er das erste Mal seine Heimat Laupheim verlassen. „Joschua ist spielerisch sehr gut, agiert sehr clever, hat ein gutes Auge und bindet damit mehrere Abwehrspieler, sodass er dann seine Nebenleute gut in Szene setzen kann“, erklärt Melchert. Und auch Daniel Eblen, Cheftrainer der HSG Konstanz, freut sicher „über einen sympathischen Typen, der super Handball spielen kann und für sein Alter schon sehr weit ist.“

In Konstanz wird der 1,90 Meter große und 85 Kilogramm schwere gebürtige Laupheimer ein Studium an der mit der HSG kooperierenden Uni aufnehmen. „So kann ich Studium und Handball an einem Ort verbinden“, sagt Joschua Braun und blickt gespannt der „neuen Herausforderung in einem tollen, netten Umfeld“ entgegen. „In Konstanz werde ich mich wohl fühlen und dann läuft es auch bei mir“, ist sich der 18-Jährige sicher. So wie derzeit mit 141 Treffern, die belegen, welch großen Schritt er in der aktuellen Spielzeit gemacht hat. (joa)



