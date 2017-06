Leichtathletik Johanna Siebler sichert sich Ticket für U18-Weltmeisterschaft

Die Siebenkämpferin vom LC Überlingen hat sich als Zweite der Weltjahresbestenliste für die Meisterschaft in Nairobi qualifiziert.

Leichtathletik: Zwei Tickets wurden beim internationalen Mehrkampfmeeting in Bernhausen im Siebenkampf für die U18-WM im kenianischen Nairobi vergeben. Johanna Siebler startete gleich mit einem Kracher in den Wettkampf: Mit 14,06 sec über 100m Hürden ließ sie ihre starke Konkurrenz hinter sich und verpasste ihre Bestzeit um nur 0,01 Sekunden. Dies ist aktuell die viertschnellste Zeit in der Deutschen Bestenliste. Auch in allen weiteren Disziplinen konnte sie an ihre Bestleistungen herankommen oder verbesserte diese. Im Hochsprung machten sich der Trainingsschwerpunkt und die Technikumstellung deutlich bemerkbar, sodass sie ihre bisherige Bestleistung von 1,60m locker einstellen konnte. An 1,63m scheiterte sie knapp. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Kugelstoßen konzentrierte sich Siebler auf das Wesentliche und katapultierte die Kugel auf 14,96m, was gleichzeitig Platz neun der Deutschen Bestenliste bedeutet. Mit dem 200m-Lauf in guten 25,22 sec endete der kraftzehrende erste Tag.

Obwohl in den vergangenen Monaten der Weitsprung im Training etwas zu kurz gekommen war, verbesserte die Überlingerin ihre Bestleistung gleich zweimal (5,66m und 5,63m). Und zeigte in allen drei Sprüngen eine brillante Technik. Die Paradedisziplin Speer begann Siebler mit einem verhaltenen Wurf über 42,10m. Danach feuerte sie das Wettkampfgerät auf 48,67m und baute damit ihre Führung auf über 300 Punkte aus. Damit konnte sie gelassen in den abschließenden 800m-Lauf gehen, denn den Sieg in diesem phänomenalen Wettkampf ohne Patzer konnte ihr niemand mehr streitig machen. Kein Wunder, dass der Deutsche Rekord von 5804 Punkten in greifbare Nähe rückte. Aufgrund einer ausklingenden Erkältung war die notwendige Zeit von 2:22,00 min jedoch noch zu schnell. Aber das gesteckte Ziel der WM-Qualifikation hatte die 16-Jährige souverän erreicht.

Das intensive Training der vergangenen Monate hat sich ausbezahlt. Vor allem das Mentaltraining war der Schlüssel zum Erfolg: „Mental war Johanna so stark, wie ich sie noch nie erlebt habe. Sie war jederzeit Herr der Lage und konnte so ihre technischen Fähigkeiten voll ausspielen“, lobte Vater und Trainer Bernd Siebler seinen Schützling. Nach der Europameisterschaft in Tiflis im vergangenen Jahr wird Johanna Siebler nun zum zweiten Mal im Trikot der Nationalmannschaft bei einem internationalen Wettkampf starten. Der bisher größte Erfolg für die junge Athletin vom Bodensee.

Bundestrainerin Eva Rapp war begeistert von den hervorragenden Leistungen der Kaderathletin, die aus ihrer Sicht reelle Chancen auf Edelmetall bei der WM in Nairobi hat. Den Badischen Rekord (5637 Punkte) pulverisierte Siebler deutlich. In den kommenden fünf Wochen wird sie sich nochmals konzentriert auf den Saisonhöhepunkt in Afrika vorbereiten. Das Ziel ist klar: eine Medaille für Deutschland. (bs)