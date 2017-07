Leichtathletik Johanna Siebler auf Medaillenkurs

Johanna Siebler vom LC Überlingen ist seit gestern bei der U18-Weltmeisterschaft im kenianischen Nairobi am Start und hat gute Aussichten auf vordere Plätze

Leichtathletik: Sie gehört zu den Favoritinnen im Siebenkampf, da sie in der Weltrangliste auf Platz zwei und die Führende nicht dabei ist. Den ersten Tag absolvierte die 17-Jährige nach Plan. Zum Auftakt gab es über die 100 Meter Hürden mit 13,82 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Im Hochsprung blieb sie mit 1,58 Meter und im Kugelstoßen mit 14,94 Meter jeweils nur zwei Zentimeter unter ihren Bestleistungen. Nach dem abschließenden 200-Meter-Lauf am ersten Tag in 25,53 Sekunden liegt Siebler auf einem aussichtsreichen dritten Platz. Am zweiten Tag ist die Überlingerin stärker einzuschätzen. Auf Gold fehlen ihr 188 Punkte. (mag)