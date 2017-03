Jetzt hilft der HSG Konstanz nur noch ein kleines Wunder

Nach der Auswärtsniederlage bei der SG Kronau-Östringen muss die A-Jugend der HSG Konstanz weiter um Platz sechs in der Bundesliga zittern

Handball, A-Jugend-Bundesliga

SG Kronau-Östringen

HSG Konstanz

32:28 (17:13)

Immer wieder konnte die A-Jugend der HSG Konstanz beim als Süddeutscher Meister feststehenden Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen in Führung gehen und sich über die gesamte Spieldauer gut aus der Affäre ziehen. Weil aber Echaz-Erms überraschend gegen Balingen-Weilstetten erfolgreich war, benötigt der Zweitliga-Nachwuchs am Samstag im letzten Saisonspiel ein kleines Wunder für Platz sechs.

„Wir haben uns sehr achtbar beim Meister geschlagen“, hielt dann auch HSG-Trainer Thomas Zilm fest und erklärte: „Wir konnten über lange Phasen gut Paroli bieten und auch nach Rückstanden haben wir uns immer wieder aufgebäumt.“ So wie gleich zu Beginn, als das Ausnahmeteam aus dem Handballinternat des Deutschen Männermeisters gleich vorlegte, sich aber nicht mehr als einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten konnte. Nach 22 Minuten war auch dieser aufgebraucht und die weiter frech aufspielende HSG glich zum 10:10 aus. Allerdings legte der Löwen-Nachwuchs direkt vor der Pause noch einmal mächtig zu von 12:12 (26.) auf 17:13.

Jede kleine Unkonzentriertheit wurde postwendend mit einem präzisen Gegenstoß bestraft, sodass auch Thomas Zilm das große Potenzial des Gegners lobte: „Wir haben es mit einem individuell und athletisch sehr gut besetzten Meisterteam zu tun bekommen, da haben wir es nicht geschafft, über die komplette Spielzeit mitzuhalten und Zählbares mitzunehmen. Bei den Möglichkeiten von Kronau-Östringen wäre alles andere aber auch eine große Überraschung.“ Zumindest phasenweise schnupperte sein junges Team allerdings an der Sensation. Etwa, als Manuel Wangler den Rückstand egalisierte und zum 18:18-Ausgleich traf, ehe kurz darauf Pascal Mack die Gelb-Blauen vom Bodensee gar mit 19:18 in Führung brachte. Auch dank starken Torhüterleistungen von Kristian Bozin in der ersten und Moritz Ebert in der zweiten Halbzeit sowie dem sechsfachen Torschützen Patrick Volz konnte Konstanz in der 42. Minute eine Führung der Gastgeber ein letztes Mal drehen. Die Junglöwen legten in den nächsten sieben Minuten jedoch kräftig zu. Die Gäste blieben nach der 22:21-Führung torlos, während Kronau-Östringen die Partie mit einem Zwischenspurt auf 27:22 (50.) quasi entschied.

Zilm zeigte sich, trotz der nun großen Hypothek im Kampf um Platz sechs, zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. „Wir hatten es selbst in der Hand und hätten in anderen Spielen den einen oder anderen Punkt mehr holen müssen. Dennoch haben wir eine hervorragende Rückrunde abgeliefert und noch eine kleine Chance.“ Er misst der Niederlage beim Meister, die man schnell abhaken müsse, keine zu große Bedeutung bei. Schließlich freut er sich trotz allem auf das letzte Heimspiel am Samstag, 15 Uhr, gegen Ostfildern. Denn, so Zilm gewohnt entschlossen: „Noch ist es nicht ganz zu Ende. Rechnerisch besteht unsere Chance noch, und es gab schon wirklich alles.“

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Portmann (1), Volz (6), Plesse, Hadlich, Gottesmann, Mack (5), Mauch (7/4), S. Löffler (3), Geistler, Dierberger, Wangler (5), Polis (1).