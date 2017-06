Rudern Jasper Angl steht vor der letzten WM-Hürde

Der Konstanzer Jasper Angl überzeugt bei der Regatta in Hamburg und hofft nun auf einen Start bei der U19-Weltmeisterschaft in Litauen.

Rudern: Zwei Wochen nach der Vize-Europameisterschaft hat sich der Ruderer Jasper Angl vom RV Neptun Konstanz mit sehr guten Ergebnissen bei der 2. Internationalen DRV-Junioren Regatta in Hamburg für die Teilnahme an der U19-Weltmeisterschaft im litauischen Trakai vom 2. bis 6. August empfehlen können. Über einen guten Vorlauf und einen zweiten Platz im Halbfinale erruderten sich Angl und sein Partner Oliver Peikert (Nürtingen) im Riemenzweier ohne Steuermann einen Startplatz im A-Finale der A-Junioren (U19). Dort wurden sie Fünfte.

In ihrem Paradeboot, dem Vierer mit Steuermann, mit welchem Angl vor zwei Wochen bei den U19 Vize-Europameister wurde, zeigten sie mit einem souveränen Sieg ihre Stärke. Ein weiterer Schritt Richtung WM-Teilnahme. Zum Abschluss der Regatta in Hamburg belegte Angl im Junioren-Achter noch Platz drei in einem starken Acht-Boote-Feld bei anspruchsvollen Bedingungen.

Um im Wunschboot, dem Vierer mit Steuermann, im deutschen Trikot bei der WM starten zu dürfen, muss Angl mit seinem Team die Deutsche Meisterschaft in drei Wochen gewinnen. „Wir drücken Jasper die Daumen, dass er die nächste Hürde auch noch nimmt. Es wäre eine Ehre, wenn wir wieder einen Neptuner zur Weltmeisterschaft schicken dürfen“, sagte Sebastian Ahlhelm, Sportvorstand des Vereins.