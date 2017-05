Rudern Jasper Angl holt EM-Silber

Jasper Angl vom Ruderverein Neptun Konstanz hat bei der Junioren-Europameisterschaft in Krefeld den zweiten Platz belegt.

Gleich nach dem Start hatte sich der Riemenvierer mit Steuermann des Deutschen Ruderverbands in dem vollbesetzten Starterfeld nach vorne gelegt. Bis zur 1500-Meter-Marke lag das deutsche Boot vorne, und es sah so aus, als würden Angl & Co. den Sieg nach Hause fahren. Auf den letzten 500 Metern konnte sich das Boot aus Kroatien an das Verbandsboot heranarbeiten und ein harter Kampf um die Führung entbrannte. Mit nur einer Zehntelsekunde musste sich der deutsche Vierer von Landestrainer Klaus D. Günther dem starken Endspurt der Kroaten geschlagen geben und wurde so Zweiter vor Italien, Ukraine, Russland und der Türkei. „Der RV Neptun Konstanz ist sehr stolz auf die Leistung von Jasper Angl, der erst im jüngeren Jahrgang der A-Junioren ist und somit hoffentlich noch öfter für den Deutschen Ruderverband international starten darf“, sagte Sportvorstand Sebastian Ahlhelm. Im Bild (von links): Elias Kun (Tübingen), Henry Hopmann (Hanau), Elisa Carnetto (Wetzlar), Jasper Angl (Konstanz) und Oliver Peikert (Nürtingen). Bild: privat