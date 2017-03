Jan Kurpisch und der Traum vom grünen Rasen

Der 27-jährige Dettinger Jan Kurpisch ist Volunteer in Ghana und arbeitet für eine Fußballakademie, die sich um Kinder aus ärmlichen Verhältnissen kümmert

Als Jan Kurpisch am 20. Januar 2017 aus dem Flugzeug steigt, ist er überwältigt. Nach zehn Flugstunden und knapp 5000 Kilometer Luftlinie entfernt von seiner Heimat am Bodensee landet er in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Ein anderes Klima. Eine andere Sprache. Andere Gerüche. Eine andere Welt. „Ich war der einzige Weiße weit und breit und ein bisschen überfordert“, gibt der Konstanzer zu. Dann trifft er Kennedy. Der Einheimische ist Begrüßungskommando und Fahrdienst in Personalunion. Er kennt sich aus, weiß, was man zu aufdringlichen Bettlern sagt – und wird in den nächsten Monaten so etwas wie Kurpischs Chef sein. In der Ghana Angel Soccer Academy, wo der 27-Jährige als Volunteer arbeitet.

Der Dettinger hat bis zuletzt in einer Spedition in der Schweiz im Büro sein Geld verdient. „Ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf die Arbeit und habe mein Abi nachgeholt“, sagt Kurpisch, der vor dem Beginn seines anstehenden Studiums unbedingt ins Ausland will. „Afrika war zwar nie mein Plan, aber als ich das Fußballprojekt kennen lernte, fand ich das sofort cool“, erklärt der junge Mann, der bis vorletztes Jahr in der dritten Mannschaft der SG Dettingen-Dingelsdorf in der Kreisliga B spielte. Also trifft er sich in Düsseldorf mit Maik Mönninghoff, der die Akademie vor vier Jahren ins Leben gerufen hat – und wird prompt eingestellt. Als erster freiwilliger Helfer. „Das ist total abgefahren und schon etwas Besonderes“, sagt Jan Kurpisch.

Nun lebt er ein halbes Jahr in Prampram, einem kleinen Dorf, ungefähr so groß wie sein Heimatort Dettingen, in einem von zwei Häusern der Akademie. Kurpisch wohnt dort mit dem Junior-Team der Acht- bis Neunjährigen unter einem Dach, zwei Kilometer entfernt sind die Kicker im Alter von zehn bis 14 Jahren zuhause.

Viele der Kinder kommen von der Straße. In der Akademie bekommen sie freie Kost und Logis – und natürlich das Training auf dem hauseigenen Platz. Die Fußballer, die aus armen Verhältnissen stammen müssen, werden bei Turnieren ausgewählt. „Viele der Kinder müssten sonst arbeiten“, sagt Maik Mönninghoff, „bei uns bekommen sie Unterkunft, Verpflegung, Schulgeld und -Uniformen sowie Bücher.“ Und Kurpisch ergänzt: „Falls aus ihnen kein Profi wird, haben sie die Möglichkeit, mit ihrer Ausbildung etwas zu machen. Ihre Zukunft ist gesichert.“ Natürlich werden die wenigsten einmal mit dem Sport ihr Geld verdienen – aber , sagt der freiwillige Entwicklungshelfer aus Deutschland lachend: „Hier ist keiner, der nicht kicken kann. Alle sind besser als ich, auch die mit acht Jahren.“

Zwei Trainer arbeiten für die Akademie. Sie leiten nicht nur die täglichen Einheiten von 15 bis 18 Uhr, sie sind auch Mädchen für alles, wie Jan Kurpisch, der Obruni genannt wird, Weißer. „Hier ist immer was zu tun. Ich baue gerade einen Garten an. Paprika, Tomaten, Zwiebeln“, sagt der Dettinger am Telefon. „Wir wollen uns selber versorgen können, ohne Geld von außen zu benötigen.“ Zudem hilft Kurpisch bei den Hausaufgaben, putzt die Unterkünfte und sorgt dafür, dass die Spielfelder in gutem Zustand sind.

„Fußball ist das Wichtigste hier. Alle sind fußballverrückt“, sagt der 27-Jährige, „sobald du dich über Fußball unterhältst, hast du Freunde.“ In Ghana ist ihm aufgefallen, dass selbst die Kleinsten viel wissen über Bayern München, Borussia Dortmund, sogar RB Leipzig – und vor allem über die englische Premier League. „Es ist einfach Wahnsinn“, sagt Jan Kurpisch, „Freundschaftsspiele werden zelebriert, als wäre es die WM. Wenn Achtjährige vor 400 Zuschauern spielen, ist das einfach obergeil.“

Die meisten Fußballplätze bestehen aus zwei Toren auf staubigem Erdboden. „Neulich haben unsere Jungs zum zweiten Mal in ihrem Leben auf Kunstrasen gespielt. Das war ein absolutes Highlight“, sagt Kurpisch. „Daher ist eines unserer Ziele, die Kinder irgendwann einmal bei einem Turnier in Europa spielen zu lassen. Sie haben noch nie auf richtigem Rasen gekickt, das wäre der Traum.“

Er selbst ist inzwischen ein wenig heimischer geworden in Westafrika. „In den ersten Tage habe ich mir zehntausend Sachen überlegt, wie ich schnell wieder nachhause komme“, gibt Jan Kurpisch zu, „doch jetzt freue ich mich auf die nächsten Tage, Woche, Monate.“ An den Wochenenden, wenn keine Spiele auf dem Programm stehen, mieten die Betreuer einen Bus und fahren mit der Mannschaft an den nahen Strand oder zu einem Wasserfall. Gerade ist Kurpischs Freundin zu Besuch. „Wir reisen drei Wochen lang durchs Land“, freut sich der Obruni schon. Denn jetzt kann er Marie sein neues Zuhause zeigen – 5000 Kilometer Luftlinie von der Heimat entfernt.

Die Akademie

Die Ghana Angel Soccer Academy wurde 2013 als Verein in Deutschland ins Leben gerufen. Gründer Maik Mönninghoff war als Unternehmer erfolgreich, als er 2011 nach einem Burnout eine Pause einlegte – und auf der Suche nach einem sinnvollen Lebensinhalt nach Afrika reiste. Bei einem Besuch seines Patenkindes in Ghana war er schockiert von den Verhältnissen, in denen manche Kinder dort aufwachsen. Der frühere Fußballer und Jugendtrainer entschloss sich daraufhin, Kinder und Jugendliche über den Fußball vor Ort zu unterstützen. Für die Kids, die bei Turnieren gescoutet werden, gelten zwei Bedingungen für die Aufnahme in die Akademie: Sie müssen talentiert sein und aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Finanziert wird alles über Paten. Es bestehen keine Verträge zwischen den Familien der Kinder und dem Verein. „Wir haben die Akademie gegründet, um Spielerhandel zu verhindern. Die Kinder sollen das Maximum an Spaß haben, ohne Leistungsdruck“, erklärt Mönninghoff. „Wenn einer später Profi wird, ist das okay. Wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten“, fährt er fort. So bietet Mönninghoff den jungen Erwachsenen nach ihrer Zeit in der Fußballakademie Jobs innerhalb seines Projekts an, etwa als Masseur. (fei)

Kontakt: Maik Mönninghoff, maik.moenninghoff@ghana-angel.de, www.ghana-angel.de, 0173/5135000.