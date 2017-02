Konstanz Interview mit HSG-Torhüter Konstantin Poltrum: Wir sind topmotiviert - Mit Video

Der bärenstarke Torhüter Konstantin Poltrum spricht über den 27:23-Sieg der HSG Konstanz gegen seinen Heimatverein TV Hüttenberg am Freitagabend und über das anstehende Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim am Sonntag, 17 Uhr.

Natürlich bin ich super zufrieden. Für mich war das genau die richtige Entscheidung. Die Hüttenberger haben zwei super Torhüter und hier in Konstanz kann ich spielen.Das war kein einfaches Spiel mit diesem Start, aber dafür bin ich da. Es ist ein Geben und Nehmen. Manchmal helfe ich der Mannschaft mehr, dann helfen sie mir wieder.Ich bereite mich eigentlich auf jedes Spiel gleich vor. Mir hat in den letzten Wochen etwas der Rhythmus gefehlt, weil ich über die WM-Pause verletzt war. Deshalb habe ich mir schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, worunter leider das Lernen für die Uni leiden musste. Natürlich nur kurzfristig. (grinst)Freuen kann man sich über jeden Sieg. Wir haben gegen Bietigheim auch im Hinspiel schon ein gutes Spiel gemacht und nur knapp zuhause verloren (27:29, d. Red.). Jetzt sind wir natürlich topmotiviert und wollen uns die Punkte da holen. Die Liga ist so ausgeglichen, das hat man heute gesehen. Wir haben uns vor dem Spiel gegen Hüttenberg gesagt: Das ist auch nur ein Aufsteiger wie wir.