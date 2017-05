Fußball In der Landesliga wird oben wie unten gezittert

In der Fußball-Landesliga, Staffel 3, bleibt es spannend: Der FC Radolfzell will sich endlich die Meisterschaft sichern, und im hinteren Drittel der Tabelle kämpfen sechs Teams noch um den Klassenerhalt.

Fußball, Landesliga: Der FC Radolfzell schien mit dem Derbysieg beim FC Singen 04 vor elf Tagen wie der sichere Meister. Der Matchball angesichts zweier Gegner aus der unteren Hälfte war naheliegend, sodass die Mettnauer bereits nach dem 5:1 im Hohentwiel-Stadion meinten, im Singener Clubheim die Meister-Polonaise üben zu können. Nun, nach zwei deutlichen Niederlagen, wird es doch wieder etwas spannender, doch ein Sieg in den letzten beiden Spielen – auf eigenem Platz gegen den FC RW Salem oder zum Saisonabschluss in Löffingen – würde dem Team von der Mettnau zu Titel und Verbandsligarückkehr reichen. Zeitgleich trifft der FC Singen auf Mitabsteiger F.A.L. sowie auf den abstiegsgefährdeten VfR Stockach. Mit einem Sieg wäre immerhin Rang zwei gesichert, mit zwei Erfolgen wäre bei weiter schwachen Leistungen des Tabellenführers sogar noch mehr drin.

Im Abstiegskampf hingegen bleibt es extrem spannend. Zwar hat sich der FC Schonach mit dem Sieg in Salem gerettet, dahinter aber wird es eng. Der SC Markdorf war in Dettingen mit einer 2:0-Pausenführung schon dicht am rettenden Ufer, musste aber in der Schlussminute den Ausgleich hinnehmen, sodass er mit 39 Punkten bei fünf möglichen Absteigern noch immer zittern muss. Richtig eng wird es zwischen Rang elf, auf dem die SG Dettingen-Dingelsdorf mit 36 Punkten steht, und dem Vorletzten, dem Hegauer FV (32).

Da lohnt ein Blick auf das Restprogramm (siehe Infokasten), auch wenn gerade der FC Radolfzell oder die DJK Villingen zuletzt gezeigt haben, dass es in dieser Liga keine leichten Spiele gibt. Es zeichnet sich ab, dass es am letzten Spieltag beim Hegauer FV ein Match mit Finalcharakter geben könnte, wenn der FC Furtwangen zu Gast ist. Schwer auszurechnen ist das Programm des FC RW Salem, der zunächst zum Spitzenreiter Radolfzell muss, dann zum Saisonabschluss den einzig sicheren Absteiger, den FC Gutmadingen, begrüßt. Unwichtige Spiele gibt es für die betroffenen Teams nicht mehr, aber ein besonders brisantes Duell steht am kommenden Samstag auf dem Programm, wenn im Villinger Friedengrund die zuletzt stark aufspielende DJK die SG Dettingen-Dingelsdorf begrüßt.

Das Restprogramm

11.SG Dettingen-Dingelsdorf (36 Punkte, DJK Villingen A = auswärts, FC Schonach H = heim)

12. FC RW Salem (36, FC Radolfzell A, FC Gutmadingen H)

13. VfR Stockach (35, SC Konstanz-Wollmatingen H, FC Singen 04 A)

14. FC Furtwangen (34, FV Walbertsweiler-Rengetsweiler H, Hegauer FV A)

15. DJK Villingen (33, SG Dettingen-Dingelsdorf H, FC 08 Villingen II A)

16. Hegauer FV (32, FC Gutmadingen A, FC Furtwangen H)