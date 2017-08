Fußball In der Fußball-Landesliga geht es wieder hoch her

In der Fußball-Landesliga geht es wieder hoch her

Die Saison in der Staffel 3 beginnt am Freitag in Donaueschingen. Der SC Pfullendorf peilt den direkten Wiederaufstieg an

Fußball, Landesliga: Ohne einen echten Titelanwärter startete die Landesliga-Saison 2016/17, obwohl sie gleich drei Absteiger aus der Verbandsliga aufnehmen musste. Doch die beiden Traditionsclubs FC Radolfzell und FC Singen 04 kamen nach dem sportlichen Rückschlag und einer personellen Zäsur schneller in Tritt, als sie selbst erwartet hatten, und kehrten postwendend zurück in die Verbandsliga. In Sachen Abstiegskampf drohte gar ein juristisches Nachspiel, durch den Aufstieg des FC Singen 04 und den Klassenerhalt des FC Neustadt wurde aber der schlimmste Fall mit fünf Absteigern vermieden, aus dem Bezirk Bodensee traf es lediglich den Hegauer FV und den VfR Stockach. Aus der Bezirksliga kehrten umgehend der FC Hilzingen und der FC Überlingen zurück, und mit dem Absteiger aus der Verbandsliga beantwortet sich in der Spielzeit 2017/18 auch die Frage nach dem Anwärter auf den Titel: Hier dürfte wohl nichts am SC Pfullendorf vorbeigehen.

SC Pfullendorf

„(R)auf, geht’s, SCP!!!“ – selbstbewusst gibt sich das einstige Aushängeschild des Bezirks in den sozialen Netzwerken. Nach drei Abstiegen in vier Jahren, in denen man insgesamt 295 Gegentore hinnehmen musste, wird es nun aber auch Zeit, dass die Talsohle erreicht ist. Über die Ursachen des nahezu freien Falls wurde viel diskutiert, jetzt geht es darum, die Wende zu schaffen. Ein neuer Hauptsponsor scheint für den finanziellen Hintergrund zu sorgen, allerdings muss auf dem Feld ein extremer Stilwechsel gelingen. Nach Jahren des Abstiegskampfes, in denen man kaum das Spiel machen musste, muss der SCP nun das Zepter in die Hand nehmen. Rückkehrer Luca Gruler, der sich beim Oberligisten FV Ravensburg nicht wie gewünscht durchsetzen konnte, dürfte das Potenzial zum Spielmacher haben. Doch eines muss der Elf von Trainer Marco Konrad klar sein: Gegen den SCP dürfte kein Team unmotiviert antreten. Schon beim Auftakt am Samstag beim Derby in Walbertsweiler dürfte das zu sehen sein.

SC Konstanz-Wollmatingen

Zu den Verfolgern des ehemaligen Regionalligisten werden die DJK Donaueschingen und der SC Konstanz-Wollmatingen zählen. Die Eindrücke der Vorbereitungen stimmen SC-Trainer Mohamed Karaki trotz hoher Fluktuation im Kader zuversichtlich: „Es läuft fast schon zu gut“, so seine Bilanz nach neun Siegen in zehn Testspielen – nur gegen den Oberligisten FV Ravensburg setzte es eine Niederlage. Folgerichtig kündigt Karaki an: „Wir wollen oben angreifen!“ Die Mischung, so der SC-Coach, stimme, mit zumeist selbst ausgebildeten Talenten und einigen Studenten. Aber ist das Team schon reif für die Verbandsliga, in der Lage, gegen den SC Pfullendorf zu bestehen? „Das wird sich im Lauf der nächsten Wochen schon zeigen“, so Karaki, der mit seiner Elf in Salem in die Saison startet.

FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Obwohl man beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler lange nach unten schauen musste, endete die Ära von Trainer Joachim Ruddies mit einem guten sechsten Rang. Nun wurde der Kader deutlich aufgestockt, Abgänge gab es hingegen keine, sodass der Nachfolger von Ruddies, Stefan Bach, auf ein breiteres Fundament und auf eine zusammengewachsene Mannschaft aufbauen kann. „Wir haben einen jungen, entwicklungsfähigen Kader“, umschreibt der neue FV-Trainer seine Eindrücke aus der Vorbereitung, aber er hält sich im Hinblick auf eine Saison-Zielsetzung ein wenig zurück: „Ich bin zwar optimistisch, aber vorsichtig.“ Immerhin, ein wenig mehr als Rang sechs sollte es schon werden. Der sechste Platz am Ende eines „Seuchenjahres“, wie es Ex-Coach Ruddies beschreibt, da könnte man bei einem normalen Verlauf einiges erwarten. Daher zählt er seinen Ex-Club zum erweiterten Favoritenkreis.

SpVgg F.A.L.

Im erweiterten Favoritenkreis würde man das neue Team von Joachim Ruddies, die SpVgg F.A.L., auch erwarten, denn der Trainer weiß mit Blick auf die beiden Verbandsligasaisons in den letzten fünf Jahren: „Wer dort oben war, will wieder dahin zurück!“ Allerdings reduziert er nach den Eindrücken der Vorbereitung die Erwartungen: „Es ist noch etwas mühsam, noch läuft es nicht rund“, sagt er und er konkretisiert: „Wir müssen noch mehr Stabilität reinbringen, es werden noch zu viele Fehler gemacht und das Umschaltspiel ist zu behäbig.“ Allerdings sieht er sowohl im Club als auch im Kader gute Ansätze. „Es macht Spaß, das sind Spieler mit Riesenpotenzial“, sagt Ruddies, doch nach einer katastrophalen Rückrunde müsse zunächst einmal der Glaube an die eigene Stärke zurückkehren. Wenn das realisiert wird, prognostiziert Ruddies: „Wir können im oberen Drittel mitspielen. Vor der Zukunft ist mir nicht bange!“

SC Markdorf

Es schien, als könnte der SC Markdorf schon vorzeitig den Klassenerhalt klarmachen, am Ende wurde es aber doch sehr eng, und letztlich entschied das Torverhältnis. Mit 62 Treffern hatte der Neuling immerhin die fünftbeste Offensive der Liga. Doch ob eine solche Quote erneut gelingt, erscheint fraglich, denn wichtige Spieler haben den Club verlassen, darunter Torjäger Sascha Hohmann, der mit 24 Treffern für mehr als ein Drittel der SCM-Tore sorgte. Zwar halten sich Zu- und Abgänge in etwa die Waage, die Frage dürfte jedoch für Trainer Bernd Filzinger sein, ob die verlorene Qualität auch ersetzt werden kann. Und dann steht der SC Markdorf auch noch vor seiner zweiten Saison in der Landesliga, in der die Aufstiegseuphorie verflogen ist und die oft als extrem schwer eingestuft wird.

SG Dettingen-Dingelsdorf

Punktgleich mit Markdorf kam die SG Dettingen-Dingelsdorf ins Ziel, doch musste hier noch nach dem Schlusspfiff gezittert werden, ehe nach den Ergebnissen in der Landes- und Verbandsliga der Klassenerhalt gefeiert werden konnte. Doch schon damals stand fest, dass die zentrale Achse, von Torjäger Marco Daub über Spielführer Alex Kienbacher bis hin zu Torhüter Jan Küppers, fast vollständig ersetzt werden muss. Serdar Kokal, der als Trainer großen Anteil am Klassenerhalt hatte, stellte sein Amt mit Blick auf die Entwicklungen im Kader zu Verfügung, da er keine Kompensation der Abgänge erkennen konnte. Mit Alexander May übernahm ein Kenner der Konstanzer Fußballszene das Amt, nach Jahren als Co-Trainer in der nahen Schweiz erstmals allein verantwortlich. „Es ist super! Die Jungs haben gut mitgezogen, es gab kaum urlaubsbedingte Fehlzeiten“, so seine Eindrücke der Vorbereitung. Die Ergebnisse im Pokal waren wechselhaft – einem Sieg über den FC RW Salem, wohl ein Rivale im bevorstehenden Abstiegskampf, folgte ein 0:11 gegen den Oberligisten Villingen. „Das Spiel gegen Salem war für uns ein Maßstab für die bevorstehende Saison, da haben wir gut gespielt“, relativiert der Trainer die Ergebnisse. Ein Handicap für die SG: Bedingt durch die Sanierung des Rasenplatzes wird es eine Weile dauern, bis es zu einem echten Heimspiel kommt. Und gerade auf eigenem Platz wurden in der letzten Runde die wichtigen Zähler für den Klassenerhalt geholt.

FC RW Salem

Lange musste der FC RW Salem nach Saisonschluss zittern, ehe mit dem Aufstieg des FC Singen 04 in die Verbandsliga der Klassenerhalt feststand. Nahezu ohne Abgänge, dafür in der Breite vorwiegend aus der eigenen Jugend verstärkt, kann sich Trainer Michael Krause wieder an das Projekt Klassenerhalt machen. Das Auftaktprogramm – mit dem SC Konstanz-Wollmatingen und dem SC Pfullendorf gastieren gleich zwei der Titelanwärter am Schlosssee – hat es in sich, doch in Salem kann man auf eine starke Rückrunde der Saison 2017/18 bauen. In der zweiten Saisonhälfte war die Krause-Elf das fünftbeste Team der Landesliga-Staffel 3.

FC Hilzingen

Zurück nach kurzer Abwesenheit ist der FC Hilzingen, und er will sich im zweiten Anlauf in der Landesliga etablieren. Auch hier war eine starke Rückrunde die Basis für das Erreichen des Saisonzieles, und der Bezirksliga-Meister konnte seinen Kader in Sachen Qualität und Breite verbessern, wie Trainer Markus Schoch die Personalentwicklung umschreibt. Durch den größeren Kader sei der Konkurrenzkampf größer, die Vorbereitung dadurch intensiver geworden. Schoch erwartet: „Wir müssen stets an die Grenze gehen.“ Doch er ergänzt: „Ich habe ein gutes Gefühl, denn wir haben uns eine gute Basis erarbeitet. Gegen Ende der Saison haben wir kein Spiel mehr verloren.“ Darauf möchte Schoch, der vor zwölf Jahren beim FC Radolfzell als Spieler in der Landesliga aktiv war, aufbauen.

FC Überlingen

Auch der FC Überlingen kehrt nach nur einem Jahr wieder in die Landesliga zurück, doch die Mannschaft von Florian Stemmer machte es sehr spannend. Zunächst musste man sich gegen Mitabsteiger SV Denkingen den zweiten Rang erkämpfen und in der Aufstiegsrunde war die Ausgangslage mit einem Remis auf eigenem Platz auch nicht optimal. Erst mit dem 3:0 in Königsfeld war der Aufstieg in trockenen Tüchern – ein Erfolg, der das Team zusammengeschweißt hat, aber zugleich die Sommerpause deutlich reduzierte. „Wir wollen möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, hofft Stemmer auf einen Mittelfeldplatz und eine etwas weniger nervenraubende Saison. Und obwohl die Pause sehr kurz war, muss der FC Überlingen am Freitag auch noch das Eröffnungsspiel machen – bei der DJK Donaueschingen, einem der Favoriten. Keine wirklich dankbare Aufgabe zum Saisonauftakt.

Der erste Spieltag

Freitag, 18.30 Uhr

DJK Donaueschingen – FC Überlingen

Samstag, 15.30 Uhr

FC Löffingen – FC Hilzingen

Dettingen-Dingelsdorf – FC Furtwangen

Walbertsweiler-R. – Pfullendorf (16.00)

RW Salem – Konstanz-Wollm. (17.30)

DJK Villingen – FC 08 Villingen II (17.30)

Sonntag, 15 Uhr

SpVgg F.A.L. – SV Obereschach

FC Schonach – SC Markdorf