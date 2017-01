In bester Gesellschaft

Marius Oßwald vom Oberligisten HSG Konstanz II gehört zu den Nominierten bei der Wahl zum DKB Tor des Monats Dezember

Handball: Und wieder beginnt das Jahr für die HSG Konstanz mit einer tollen Nachricht: War es vor fast genau einem Jahr Paul Kaletsch, der für das DKB Tor des Monats nominiert wurde, ist es nun Marius Oßwald mit einem spektakulären Treffer für die Konstanzer Zweitliga-Reserve in der Oberliga.

Mit dem Rücken zum Tor, im harten Griff eines Gegenspielers, wählte der 24-Jährige in Ulm einen genialen, ganz eleganten Abschluss. Den Pass von Samuel Wendel vollendete er, mit einer Hand gefangen, direkt ohne Blickkontakt zum Tor der TSG Söflingen in den Winkel. Nun darf sich das 1,89 Meter große und 100 Kilogramm schwere Kraftpaket darüber freuen, dass sein wunderschöner Treffer zu den sechs besten Toren des Dezembers 2016 gehört. Damit befindet sich der gebürtige Lahrer, der 2014 vom TuS Schutterwald an den Bodensee gekommen war, in illustrer Gesellschaft. Drei der Konkurrenten kommen mit Bundesliga-MVP Andy Schmid vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen, Lars Friedrich aus Balingen und Michael Müller von Melsungen aus der ersten Bundesliga, Junioren-Nationalspieler Lukas Mertens geht für HSG-Zweitliga-Rivale Wilhelmshaven auf Torjagd und lediglich mit dem Bayreuther Paul Saborowski ist ein weiterer Viertliga-Akteur unter den Auserwählten.

Zwei Wochen lang kann nun bis zum 20. Januar auf der Homepage der Handball-Bundesliga für das Tor des Monats im Dezember abgestimmt werden. Jedem Teilnehmer an der Online-Abstimmung winken tolle Preise von der Handball-Bundesliga. Nachdem Paul Kaletsch als Zweitplatzierter im letzten Jahr nur eine Handvoll Stimmen zum Monatssieg gefehlt haben, hofft man nun bei der HSG Konstanz, dass sich Marius Oßwald gegen die prominente Konkurrenz durchsetzen kann.

