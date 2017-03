Frauenfußball In Augsburg geht's um die Wurst für den Hegauer FV

Am Wochenende reist das Frauen Regionalliga-Team des Hegauer FV in den Südwesten Bayerns. Dort treffen die Hegauerinnen auf den langjährigen Konkurrenten und aktuellen Tabellensechsten, den TSV Schwaben Augsburg

Frauenfußball, Regionalliga Süd: TSV Schwaben Augsburg – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die aktuell kräftig hinter den eigenen Erwartungen und Zielen hinterherhinken. In der Hinrunde war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nach 90 Minuten stand es Unentschieden, erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang den Augsburgerinnen doch noch der glückliche Siegtreffer. Dieses Tor leitete auch die kontinuierliche Abwärtsspirale bei der HFV-Elf ein. Nach einer sehr durchwachsenen Hinrunde mussten aber auch die Bayerinnen kleine Brötchen backen und verabschiedeten sich aus dem Meisterschaftsrennen. Mit 19 Punkten liegt der TSV, dessen Ziel eigentlich der Aufstieg in die Zweite Bundesliga war, derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz mit 15 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer SC Freiburg.

Die Hegauerinnen haben trotz personeller Probleme einen gewissen Aufwärtstrend erlebt, mussten aber am vergangenen Spieltag einen Rückschlag verkraften. Durch einen Handelfmeter verlor die HFV-Elf knapp gegen den SC Regensburg mit 0:1. Beim Hegauer FV will man aber dennoch versuchen, das derzeit unmöglich Erscheinende noch irgendwie zu realisieren. Es sind noch 24 Punkte zu vergeben, davon brauchen die Hegauerinnen 18, um sicher die Liga zu halten. Die Verantwortlichen sind sich des ehrgeizigen Ziels durchaus bewusst und auch, dass dafür nun eine Siegesserie vonnöten ist. Die HFV-Elf hat aber in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie gegen die erfahrenen und spielstarken Augsburgerinnen gewinnen kann, als sie beide Begegnungen für sich entscheiden konnte. Mit diesem Wissen im Gepäck wird auch die Reise nach Bayern angetreten. Der Druck steigt, ein Sieg, dem eine Serie folgen sollte, ist in dieser Situation Pflicht.

Das Frauen-Verbandsliga-Team des Hegauer FV empfängt am Samstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Binningen die Alemannia Freiburg-Zähringen. Die B-Juniorinnen spielen am Samstag im SBFV-Pokal beim FC Wittlingen.