Radsport Imposante Auftritte im Singener Oval

Peter Studer und Maximilian Boos stehen nach Tagessiegen an der Spitze der Gesamtwertung im WD-Dittus Bahn-Cup.

Bahnradsport: Peter Studer (RV Zürich) und der Steißlinger Maximilian Boos (RSV Ellmendingen) hat in imposanter Fahrweise den zweiten Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup in ihren Klassen gewonnen. Studer siegte in Singen in drei von vier Disziplinen, Boos konnte alle vier für sich entscheiden und einen doppelten Rundengewinn im Punktefahren erzielen. Für die Steherfahrer geht es am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr erstmals ins Singener Oval. Die Startzusage von Europameister Stephan Schäfer steht bereits fest.

Im Junioren- und Eliterennen holte sich Studer im Rundenrekordfahren mit einer Zeit von 11,7 Sekunden den ersten Sieg vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill). Bei den Temporunden setzte er sich zu Beginn an die Spitze. In seiner Ablösung griff Rettig an und verschaffte sich einen Vorsprung von 50 Metern. Studer eliminierte diesen einige Runden später und griff seinerseits erfolgreich an. Mit einem großen Vorsprung holte er sich den zweiten Sieg.

Auch das 1000-Meter-Zeitfahren gewann er in 1:12,12 vor Rettig und Niklas Stelling (VC Singen). Im abschließenden Handicap über fünf Runden konnte Rettig seine 30 Meter Rückstand auf Stelling schnell aufholen und setzte sich in seinen Windschatten. Studer kam in der Zielkurve an die beiden heran, im Sprint setzte sich Rettig vor Studer und Stelling durch. Dies war auch die Reihenfolge in der Tageswertung.

Im Nachwuchsrennen leistete sich Maximilian Boos im Ausscheidungsfahren eine Unachtsamkeit. Bereits in der zweiten Ausscheidungsrunde verlor er eine von zwei Chancen hauchdünn gegen Lilli Wissert (VC Singen). Zum Schluss setzte er sich aber souverän gegen seinen jüngeren Bruder Benjamin sowie Paul Wissert (VC Singen) durch. Im 500-Meter-Zeitfahren siegte er in 37,13 Sekunden, ebenfalls vor seinem Bruder und Paul Wissert.

Im Punktefahren ging die erste Wertung an Benjamin Boos, Wissert, Leonie Boos (RSV Ellmendingen) und Claudius Wetzel (VMC Konstanz). Danach griff Max Boos an und vollzog zur nächsten Wertung seinen ersten Rundengewinn. Er griff sofort wieder zur Doublette an, da sich zwischenzeitlich Benjamin Boos aus dem Feld gelöst hatte. Gemeinsam vollzogen sie einen Rundengewinn. Und auch danach setzten sie sich nochmals solo vom Feld ab. Der Sieg ging an Max Boos vor seinem Bruder Benjamin sowie Wissert und Hendrik Stelling (VC Singen). In den Temporunden holte sich zuerst Wissert die Punkte. Nachdem Max Boos für einen Sieg genügend Punkte gesammelt hatte, setzte sich Benjamin Boos in den Schlussrunden vom Feld ab und verdrängte Wissert noch um einen Punkt von Platz zwei. Somit ging der Tagessieg an Max Boos vor Benjamin Boos und Paul Wissert.

Der dritte Lauf findet am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr im Rahmen eines internationalen Steherrennens statt. (hbr)