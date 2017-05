Fußball Im Fußball-Bezirk Bodensee geht es mit viel Spannung auf die Zielgerade

Was wäre wenn (4): Noch fünf Spieltage zwischen Hoffen und Bangen stehen im Fußball-Bezirk Bodensee an.

Fußball: Die Verbands- und die Landesliga sind wichtig für das Stimmungsbild des Fußballs. Im Bezirk Bodensee kann man im Moment aber genauso viel Spannung aus der Bezirks- und den Kreisligen ziehen, weshalb die überbezirklichen Klassen an dieser Stelle nur kurz beleuchtet werden sollen.

Verbands- und Landesliga

Da in der Oberliga der Offenburger FV akut und der SV Oberachern noch stark gefährdet sind, wird es in der Verbandsliga für den SC Pfullendorf (16./32 Punkte) und den FC Neustadt (15./32) immer enger – beide belegen zwei Wochen vor Saisonende einen Abstiegsplatz. In der Landesliga, Staffel 3, muss der FC Radolfzell (1./65), der vor einer Woche fast schon vorzeitig Meister und Aufsteiger war, aufpassen, nicht noch vom FC Singen (2./62) eingeholt zu werden. Die Hohentwieler ihrerseits müssen auf der Hut sein, dass nicht noch die DJK Donaueschingen (3./62) vorbeizieht. Zwei bis fünf Vereine steigen aus der Landesliga ab. Unter dem Strich rangieren derzeit der VfR Stockach (13./35) und der Hegauer FV (16./32), über dem Strich sind FC Rot-Weiß Salem (12./36), SG Dettingen-Dingelsdorf (11./36) und SC Markdorf (10./39) stark gefährdet.

Bezirksliga

Der SV Allensbach (1./60) ist als Spitzenreiter auf Kurs in Richtung Landesliga. Allerdings ist der FC Überlingen (2./55) direkter Verfolger vor dem FC Hilzingen (3./54). Zumindest auf Platz zwei dürfen noch SV Denkingen (4./51), SC Gottmadingen-Bietingen (5./49) und SV Mühlhausen (6./48) hoffen.

Immer realistischer wird die Annahme, dass die Bezirksliga fünf Absteiger melden muss. Der SV Aach-Eigeltingen (18./22) oder der TuS Immenstaad (17./23) werden nach einjähriger Klassenzugehörigkeit diesem Schicksal wohl nicht entgehen. Mit der SG Reichenau/R.-Waldsiedlung (11./36) und der FSG Zizenhausen/Hi/Ho (12./34) sind auch die weiteren Aufsteiger in großer Not, gefolgt vom SV Deggenhausertal (13./34), SC Pfullendorf II (14./34), Hattinger SV (15./32) und FC Kluftern (16./32). Aufpassen müssen die Vereine auf den Plätzen sieben bis zehn: TSV Aach-Linz, FC Öhningen-Gaienhofen, SV Orsingen-Nenzingen und Türkischer SV Konstanz.

Kreisliga A

In Staffel 1 sollte Anadolu Radolfzell (1./58) der Weg in die Bezirksliga kaum mehr zu verwehren sein. Independiente Singen (2./49) und der Türk. SV Singen (3./49) kämpfen um Platz zwei. In Staffel 2 sind der BSV Nordstern Radolfzell (1./52) und der FC Bodman-Ludwigshafen im Meisterschaftsrennen. Kaum Zweifel kann es in Staffel 3 am Titel des FC Uhldingen (1./54) geben. Um die Relegation kämpfen FC Schwandorf-Worndorf (2./42), SV Bermatingen, SG Herdwangen/Großschönach und SG Illmensee/Heiligenberg (3.-5./je 38).

Absteigen müssen höchstens sieben Vereine, möglicherweise weniger. Deshalb spielen die Letzten, Vorletzten und Drittletzten Relegation. In Staffel 1 ist der BC Konstanz-Egg (14./0) am Tabellenende festgenagelt. Aus dem Trio FC Öhningen-Gaienhofen II (11./14), FC Singen II (12./14) und Gli Azzurri Radolfzell (13./12) müssen zwei in die Relegation. In Staffel 2 rangieren der FC Hilzingen II (14./15) und die SG BKB/Gallmannsweil (13./16) am Ende. Für den drittletzten Platz kommen eine Handvoll Teams in Frage. In Staffel 3 ist der FC Beuren-Weildorf (14./14) Letzter hinter dem FC Überlingen II (13./17) – fünf weitere Clubs zittern noch.

Kreisliga B

In Staffel 1 spricht vieles für den SV Bohlingen (1./37) als Sieger, es folgen SV Riedheim (2./28) und SG Centro Port. Singen (3./26). In Staffel 2 rangiert der SV Hausen a.d.A. (1./44) vor dem SV Orsingen-Nenzingen II (2./35) und der FSG Zizenhausen/Hi./Ho. II (3./33). SV Markelfingen (1./42) und SV Litzelstetten (2./41) duellieren sich in Staffel 3. Vorneweg ist in Staffel 4 der SC Markdorf II (1./44), dahinter der FC Kluftern II (2./36), bei dem das Aufstiegsrecht von der „Ersten“ abhängt. So hoffen auch BTG Markdorf (3./31) und TAV Überlingen (4./30) noch. Der VfR Sauldorf (1./44) muss in Staffel 5 vor dem FC Bonndorf (2./40) auf der Hut sein, Walbertsweiler-Reng. II (37) ist Dritter.

Nach der Mannschaftsabmeldung des SV Worblingen und des SC RW Singen aus Staffel 1 müssen die Kreisligen B 2 bis 5 nach derzeitigem Stand vier Absteiger melden, jeweils das Schlusslicht. Allerdings wird eine Relegation gespielt, da möglicherweise die Anzahl sinkt. Schlusslicht in Staffel 2 ist der Hegauer FV III (12./7), während sich in Staffel 3 noch ein halbes Dutzend Vereine rangelt – Letzter ist Bodman-Ludwigshafen II (12./13). Schwieriger ist es in Staffel 4 für Hagnau (12./8) und die SG Göggingen II (12./7) in Staffel 5.

Kreisliga C

Für Konstanz-Allmannsdorf (1./47) und den FC Radolfzell II (2./45) besteht in Staffel 1 nur noch theoretische Gefahr. In Staffel 2 stellt sich für FSV Phönix Gottmadingen (1./46) nur noch die Frage, ob es Platz eins oder zwei wird, denn der SV Volkertshausen II (2./42) folgt auf dem Fuß, während SG Tengen-Watterdingen II (3./36) weit hinterherhinkt. In Staffel 3 wurde die Tabelle berichtigt, weil der FC Bonndorf II nach dreimaligem Nichtantreten ausgeschlossen wurde. Meister kann Herdwangen-Großschönach III (1./36) werden, doch hat die SG kein Aufstiegsrecht. B.K.B./Gallmannsweil II (2./32) muss abwarten, ob sich die „Erste“ in der Kreisliga A halten kann. Der FC Uhldingen II (3./29) hat keine Sorgen. In Staffel 4 könnte Heudorf-Honstetten II (1./39) aufsteigen, wenn die „Erste“ in der Kreisliga A bleibt. FC Schwandorf-Worndorf III (2./33) und SV Meßkirch III (3./31) haben kein Aufstiegsrecht. Walbertsweiler-Rengetsweiler III (4./30) hätte Aufstiegsrecht, wenn die „Zweite“ in die Kreisliga A aufsteigt, müsste aber mindestens Dritter werden.