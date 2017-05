Segeln Hubert Merkelbach triumphiert in der Schweiz

Der Überlinger Segler Hubert Merkelbach gewinnt mit Brian Fatih die Schweizer Meisterschaft in Steckborn am Untersee.

Segeln: Das vergangene Wochenende war für den Überlinger Starboot-Segler Hubert Merkelbach eine perfekte Generalprobe für die anstehenden Europa- und Weltmeisterschaften. Bei der Schweizer Meisterschaft in Steckborn am Untersee segelte er zum ersten Mal mit dem Vorschoter Brian Fatih aus den USA, der zusammen mit Mark Mendelblatt im vergangenen Jahr die Star Sailors League Finals auf den Bahamas gewonnen hat. Das Teilnehmerfeld war sehr gut besetzt, am Start waren Olympiateilnehmer sowie Matchrace-Weltmeister Eric Monin.

Merkelbach und Fatih konnten ihre Klasse zu Beginn allerdings noch nicht ausspielen. Mit einem neunten und einem siebten Platz sah es zunächst nicht nach einem erfolgreichen Wochenende aus. „Wir haben ein neues Segel ausprobiert und einfach Zeit gebraucht, um uns an die neuen Bedingungen und an uns zu gewöhnen“, so Merkelbach über die Startschwierigkeiten.

Am zweiten Tag lief es dann aber deutlich besser. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz rollten Merkelbach/Fatih das Feld im wahrsten Sinne des Wortes von hinten auf. Das Podest war in greifbarer Nähe, der Weg nach ganz oben allerdings noch nicht abgeschlossen. Es kam auf die letzte Wettfahrt am dritten Tag an. Und hier setzten sich Merkelbach/Fatih gegen Urs Hunkeler, der zusammen mit dem Olympiateilnehmer Enrico de Maria segelte, mit einem weiteren Sieg durch.

„Als wir uns aneinander gewohnt hatten, lief es wirklich super“, freute sich Hubert Merkelbach nach dem Titelgewinn. „Im Vordergrund stand die Abstimmung im Boot, denn am kommenden Wochenende gehen wir gemeinsam bei der Europameisterschaft im italienischen Viareggio an den Start“, fuhr er fort. Außerdem werden Merkelbach und Fatih bei der Weltmeisterschaft vom 1. bis 8. Juli im dänischen Svenborg auf Medaillenjagd gehen.