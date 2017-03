Hubert Merkelbach erreicht mit Rang zwölf das Minimalziel

Hubert Merkelbach wird Zwölfter beim Bacardi Cup in Miami. Der Überlinger Segler verpasst knapp eine bessere Platzierung.

Segeln: Die Star Sailors League vereint alle Starboot-Segler auf der Welt. Es gibt jede Menge Regatten, auf denen man wichtige Punkte für die Rangliste sammeln kann, allerdings nur vier sogenannte Grand-Slam-Veranstaltungen. Die erste in diesem Jahr fand vom 6. bis 11. März mit dem Bacardi Cup in Miami statt. Mit dabei war der Überlinger Hubert Merkelbach, der es im vergangenen Jahr zum ersten Mal geschafft hat, in der Weltrangliste unter den besten Acht zu stehen und damit eine Einladung zu den Star Sailors Finals auf die Bahamas erhalten hatte. „Das war eine unglaubliche Erfahrung“, erinnert er sich. „Ich konnte dort gegen zahlreiche Weltmeister und Olympiasieger segeln. Das wollte ich noch einmal erleben.“

Deshalb bereitete sich der Überlinger akribisch auf den Saisonauftakt in Miami vor. Das Teilnehmerfeld war sehr hochklassig und mit 71 Booten besetzt. Als Ziel hatte sich Hubert Merkelbach, der zusammen mit dem italienischen Spitzen-Vorschoter Sergio Lamertenghi im Boot saß, einen Platz unter den besten zwölf Profis zu erreichen. Nach zwei Rennen sah es perfekt aus, mit den Plätzen acht und neun lief alles nach Plan. Dann allerdings schwächten die Winde ab. Der Überlinger blieb trotzdem immer sehr gut im Rennen, hatte allerdings etwas Pech. „Wir hatten eigentlich immer einen sehr guten Start und waren ganz vorne dabei“, resümierte er nach der aufregenden Woche. „Allerdings muss einfach alles passen, um schließlich ganz vorne zu landen.“ Und das war vor allem in den Durchgängen vier und fünf von sechs angesetzten Rennen nicht der Fall.

„Die Woche lief einfach nicht ganz so rund für uns“, erklärt Hubert Merkelbach. „Im vierten Rennen hatten wir bei einem Wendemanöver im vorletzten Rennen Pech und kassierten im fünften Durchgang in Führung liegend eine umstrittene Strafe.“ Beides warf das deutsch-italienische Team bis auf die Plätze 17 und 16 zurück, sodass es in der Endabrechnung noch ein ganzes Stück zurückging. So landeten die beiden schließlich auf Platz zwölf. Nachdem die sechste und letzte Wettfahrt wegen Windmangels abgesagt werden musste, blieb es auch dabei.

"Wir haben mit Platz zwölf das erreicht, was wir wollten“, resümierte Hubert Merkelbach. „Allerdings war viel mehr drin, vielleicht sogar Platz sechs. Wir haben aber unsere Chancen, die da waren, nicht nutzen können“, erklärte der Überlinger. „Wir hatten einen super Bootspeed und sind auch immer auf die richtige Seite gesegelt. Bei einem so hochklassig besetzten Feld wird allerdings auch der kleinste Fehler bestraft und man verliert sehr schnell einige Plätze.“ Dennoch war Hubert Merkelbach der beste Deutsche und zweitbester Europäer bei diesem hochklassig besetzten Event.