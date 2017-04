Handball Hohe Hürde auf den Fildern für HSG Konstanz II

Die letzte Auswärtsfahrt der Saison führt das Perspektivteam der HSG Konstanz zum Spitzenteam TSV Neuhausen/Filder

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: TSV Neuhausen/Filder – HSG Konstanz II (Sonntag, 17 Uhr, Egelsee-Sporthalle). – Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen im letzten Auswärtsspiel für die HSG Konstanz II kaum sein. Während der TSV Neuhausen/Filder mit dem Ex-Bundesligaspieler Ralf Bader als Trainer noch einen Punkt zur Absicherung des zweiten Tabellenplatzes benötigt und damit am Wochenende den Aufstieg in die 3. Liga realisieren kann, braucht das Perspektivteam dringend jeden Zähler, um zumindest den Kampf um den Relegationsplatz gegen den direkten Konkurrenten aus Heidelsheim/Helmsheim zu gewinnen.

Trainer Gabor Soos zu den Aussichten seiner Mannschaft: „Die Tabellenkonstellation zu diesem Zeitpunkt der Saison macht die Aufgabe für uns nicht leichter. Ist das Auswärtsspiel in Neuhausen so schon schwer genug, kann der Gastgeber gegen uns den direkten Wiederaufstieg in die 3. Bundesliga mit einem Punktgewinn vor eigenem Publikum feiern. Da kann man sich vorstellen, was uns in Neuhausen erwartet. Trotzdem müssen wir an die eigene Chance glauben und selbstbewusst an die Aufgabe herangehen."

Nach der ernüchternden Heimvorstellung im letzten Spiel sollte unbedingt in den nächsten beiden Begegnungen gepunktet werden, um zumindest Platz 13 zu erreichen. Konstanz kann und will nicht von weiteren Niederlagen des Mitkonkurrenten Heidelsheim/Helmsheim profitieren, sondern will aktiv seinen Tabellenplatz verteidigen. Voraussetzung dafür muss aber ein anderes Auftreten der Mannschaft als gegen Söflingen sein. Wichtig ist, das Negativerlebnis aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, um sich selbstbewusst den letzten beiden schweren Aufgaben dieser Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga zu stellen. Trotz der Drucksituation im Abstiegskampf muss der Mannschaft der Spagat zwischen einer gewissen Lockerheit und Spielfreude, gepaart mit Kampfbereitschaft und Aggressivität, gelingen, um das ganze Leistungspotenzial im Team abrufen zu können.

Der Gastgeber als Spitzenteam der Liga geht als haushoher Favorit in dieses Spiel und wird am Wochenende den Aufstieg in der Egelsee-Sporthalle feiern wollen. Das Perspektivteam als krasser Außenseiter wird versuchen, über einen längeren Zeitraum in Neuhausen auf Augenhöhe zu agieren, um dann vielleicht doch eine Überraschung schaffen zu können. (msc)