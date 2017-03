Höhenflug der HSG Konstanz A-Jugend geht weiter

Konstanzer A-Jugend baut ihre Erfolgsserie in der Bundesliga mit einem 28:27-Sieg gegen Meißenheim/Nonnenweier aus

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

SG Meißenheim/N.

28:27 (13:11)

Mit dem 28:27 (13:11)-Derbysieg im Nachholspiel gegen die SG Meißenheim/Nonnenweier schraubte die A-Jugend der HSG Konstanz ihre beeindruckende Erfolgsbilanz in der Rückrunde auf 14:4 Punkte und ist mit jetzt 20:18 Punkten auf dem Konto nur noch zwei Zähler von Rang vier entfernt.

Der ganz große Jubel brach nach dem neuerlichen Erfolg zunächst aber nicht aus bei den Konstanzern, zu groß war die spürbare Erleichterung, in einem weiteren Finalspiel starke Nerven unter Beweis gestellt zu haben, obwohl Trainer Thomas Zilm schon gerne eine etwas ruhigere Schlussphase gesehen hätte. „Auch für die Jungs“, lächelte er später, „aber wichtig ist nur das Endergebnis und der Fakt, dass wir weiter sehr gut im Rennen auf dem Weg zu unserem Ziel sind.“

Sein Team begeisterte die Zuschauer mit teilweise sehenswertem Handball. Wie beim 2:0 (4.): Torhüter Kristian Bozin bediente den stark auftrumpfenden Linksaußen Moritz Dierberger, mit sieben Treffern bester Feldtorschütze der Partie, mit einem Zuckerpass millimetergenau zum Tempogegenstoß über das ganze Spielfeld, und dieser ließ sich nicht lange bitten. Dann zog Joel Mauch das Tempo an und bewies mit einem tollen Anspiel auf Pascal Mack ein richtig gutes Auge, während die Abwehr der HSG fast immer auf dem Posten war. Nach zehn Minuten hatte sich der Zweitliga-Nachwuchs so schon einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeitet.

Während die Gäste um mehr Kontrolle und Struktur in ihrem Spiel bemüht waren, erhöhte Konstanz immer wieder die Schlagzahl. Dass sich die überlegenen Gastgeber aber nicht weiter als auf 10:5 durch einen herrlichen Dreher von Moritz Dierberger absetzen konnten, lag einerseits an immer wieder auftretenden Konzentrationsschwächen, andererseits aber auch an der Moral der Gäste, die sich als der erwartet unangenehme Gegner präsentierten. Gerade die letzten Minuten vor der Pause nutzten die Ortenauer für einen etwas schmeichelhaft anmutenden 13:11-Halbzeitstand.

„Heute ist es egal, wie wir gewonnen haben. In dieser Phase der Saison gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen“, sagte Thomas Zilm. Er musste aber noch durch ein Wellental der Gefühle, ehe er zufrieden diese Sätze sagen konnte. Zwar erhöhte sein Team durch Jerome Portmann bald auf 19:13 (38.), verlor aber immer wieder den Faden und ließ Meißenheim/Nonnenweier im Spiel. Als es schließlich zweieinhalb Minuten vor dem Ende 28:24 stand, glaubten wohl alle an die Entscheidung – nicht aber die Gäste von der französischen Grenze. In Unterzahl verkürzte die SG doppelt, dann musste Samuel Löffler das Spielfeld verlassen und dem Brandstätter-Team gelang dank technischer Fehler der HSG 40 Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer. Das Zilm-Team spielte die letzten Sekunden nun jedoch fast bis zum Ende aus und bleibt nach dem 28:27-Sieg weiter auf unmittelbarer Tuchfühlung zu den direkten Qualifikationsplätzen.

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Portmann (4), Volz, Plesse, Hadlich, Gottesmann, Mack (5), Mauch (5/3), Löffler (4), Geistler, Dierberger (7), Wangler (3), Polis.