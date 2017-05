Leichtathletik Höhen und Tiefen bei Mehrkampfmeisterschaften

Bezirksathleten ermittelten Mehrkampfmeister. Wechselhafte Bedingungen im Singener Münchriedstadion.

Leichtathletik: Es war wieder mal ein Wettkampf mit Höhen und Tiefen. Mit Bestleistungen und Niederlagen, mit Regenschauern und zwischenzeitlich perfektem Wettkampfwetter. Dieses Mal zählte nicht die Leistung in der einzelnen Disziplin, sondern die Gesamtleistung in mehreren Disziplinen, und da war der Wettkampf für den einen oder anderen nach drei ungültigen Versuchen im Kugelstoßen oder einem „Salto nullo“ im Hochsprung ganz schnell gelaufen.

Sehr gut lief es für Jakob Kresalek (M8) vom PTSV Konstanz. Mit 164 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten sicherte er sich überlegen, vor allem durch seine beachtliche Schlagballweite von 35,50m, den Sieg im Dreikampf. Bei den Neunjährigen gewann Dennis Lupanov (StTV Singen). Eine Altersklasse höher platzierte sich David Becci vom TV Konstanz auf Platz eins, nachdem er im Weitsprung und im Schlagball jeweils der Beste war. Gleiches leistete Pascal Kempter (TuS Gottmadingen). Durch seinen weiten Sprung auf 3,86m und seine Schlagballweite von 43,50m siegte er sowohl im Drei- als auch im Vierkampf.

Stärkster Athlet der M12 war ebenfalls ein Gottmadinger. Elias Keller war seinen Konkurrenten in allen vier Disziplinen (75m: 10,7s, Weit: 4,39m, Ball: 39m, Hoch: 1,38m) deutlich überlegen. Für seine Leistung wurde er mit der Qualifikation für die Badischen Bestenkämpfe belohnt. Auch der ein Jahr ältere Joel Tutzschky konnte ausreichend Punkte für die Qualifikation sammeln. Hervorzuheben sind seine Sprint- (75m) und Hochsprungleistungen. Mit einer Zeit von 10,95s blieb er als einziger seiner Altersklasse unter elf Sekunden. Im Hochsprung überquerte er die 1,42m hohe Latte. In der männlichen Jugend U16 war es spannend zwischen den Teamkollegen vom TV Konstanz Nicolai Lutz und Till Rüdiger. Am Ende freute sich Lutz über den Sieg, den er sich durch seinen schnellen 100m-Lauf (12,91s) erkämpfen konnte. In der M15 gewann Daniel Waschke vom TuS Meersburg den Mehrkampf.

Auch die Mädchen zeigten in Singen, was in ihnen steckt. Allen voran Linn Gottschlich vom PTSV Konstanz. Sie konnte im Dreikampf die 1000-Punkte-Marke knacken und erzielte dadurch Platz eins. In der Altersklasse W10 war Pauline Arians (TV Engen) siegreich. Dafür ausschlaggebend war vor allem ihre Weitsprungweite von 3,33m, denn lediglich zehn Punkte trennten sie von der Zweitplatzieren Lea Brauner vom StTV Singen. Emely-Marie Hoppe, ebenfalls vom StTV Singen, konnte den Mehrkampf klar für sich entscheiden. In allen Disziplinen, außer im Ballwurf, platzierte sie sich ganz vorne. Hervorragend war ihr Sprint. Nach 7,69s erreichte sie das Ziel und war damit Tagesschnellste auf der 50m-Strecke. Die beste Athletin in der W12 war Mia Gottschlich vom TV Konstanz. In allen vier Disziplinen zeigte sie starke Leistungen. Auch sie darf sich auf die Badischen Bestenkämpfe im Juli freuen.

Einen spannenden Zweikampf lieferten sich Marisa Jurtz vom LC Überlingen und Julia Schlien vom TV Konstanz. Im Dreikampf reichte es letztendlich der Konstanzerin zum Sieg. Im Vierkampf musste sie den Sieg an ihre Konkurrentin abgeben. Marisa Jurtz konnte sich mit ihrer erreichten Punktzahl (1786) für die Badischen Bestenkämpfe qualifizieren. In der wJU16 erkämpfte sich Clara Ade (StTV Singen) einen Heimsieg, den sie sich durch ihre gute Sprungfähigkeit und Kugelstoßweite von 7,30m sichern konnte.

Bei den Mädchen der Altersklasse W15 war Sabrina Strötzel vom TV Engen nicht zu schlagen. Mit fast 200 Punkten Vorsprung zur Nächstplatzierten wurde sie klare Siegerin im Vierkampf. In der Siebenkampfwertung erreichte sie 3388 Punkte und musste sich lediglich Nina Kuska (SV Mariazell) geschlagen geben. Wertvolle Punkte konnte sie im 100m-Lauf mit einer Zeit von 13,22s, im Weitsprung mit einer Weite von 4,92m, im Hochsprung mit einer Höhe von 1,56m und im Hürdenlauf mit einer Zeit von 13,03s, sammeln. Locker konnte die Engenerin die geforderte Punktzahl (3100P) für die Badischen Mehrkampfmeisterschaften Ende Mai in Langensteinbach überbieten. (mb)

