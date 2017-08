Fußball Hochspannung ist garantiert in der Verbandsliga

Eine interessante Verbandsliga-Saison ist zu erwarten. Nach den Wiederaufstiegen des FC 03 Radolfzell und des FC Singen 04 kann sich der 1. FC Rielasingen-Arlen trotz des Abstiegs des SC Pfullendorf auf spannende Derbys gegen Bezirksvereine freuen

Fußball, Verbandsliga: Die Verbandsliga verspricht in dieser Saison aus Sicht des Bezirks Bodensee wieder spannend zu werden, denn mit der Rückkehr des FC 03 Radolfzell und des FC Singen 04 nach nur einjähriger Abwesenheit stehen wieder zahlreiche Derbys auf dem Programm. Zwar stieg mit dem SC Pfullendorf ein See-Verein ab, doch da sowohl der FC Bad Dürrheim als auch der FC Neustadt den Klassenerhalt schafften, verschob sich der Schwerpunkt der Verbandsligisten etwas von der Rheinschiene in Richtung Schwarzwald/Bodensee. Auch auf Grund der Zielsetzung dürfte Langeweile nicht aufkommen: Zwei der drei Vereine aus dem Bezirk fokussieren sich auf den Klassenerhalt, ein Club will jedoch mehr – der 1.FC Rielasingen-Arlen.

Beim 1.FC Rielasingen-Arlen stellt sich die Frage, ob das anstehende DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund nicht den Ligaalltag in den Schatten stellt, die Spieler angesichts der bevorstehenden Zweikämpfe mit Aubameyang, Dembéle oder Sahin sich auf Gegner wie den Aufsteiger FV Lörrach-Brombach, bei dem man zum Saisonbeginn anzutreten hat, optimal einstellen können. „Natürlich ist das Spiel gegen Dortmund allgegenwärtig“, weiß auch FC-Coach Jürgen Rittenauer. Eine Ablenkung sei dies aber nicht für seine Spieler, eher Motivation. Beim stark eingestuften Aufsteiger können sich die Spieler für die Anfangsformation gegen Dortmund empfehlen. Allerdings wird die Rittenauer-Elf in Lörrach auf eine sehr stabile Hintermannschaft treffen, somit das Spiel machen müssen. Eine ganz andere Ausgangslage als eine Woche später.

Rielasingens Vorsitzender Peter Dreide rechnet ohnehin damit, dass seine Spieler ein wenig Zeit benötigen, um in der Liga Tritt zu fassen. Dennoch ist klar: Nachdem sich die Hegauer in der letzten Runde frühzeitig auf den Pokal fokussierten, wollen sie in der nun beginnenden Runde mit ähnlichem Erfolg auf die Liga setzen. Denn das Ziel heißt Oberliga! Doch ist man sich auf der Talwiese darüber im Klaren, dass für den Titel und den Aufstieg auch Mannschaften wie der Oberliga-Absteiger Offenburger FV oder der Vizemeister Freiburger FC in Frage kommen. Es gilt also, die Konzentration, die man zuletzt im Pokal abrufen konnte, auch in den entscheidenden Verbandsligaspielen auf den Platz zu bringen.

Schon am zweiten Spieltag steht für den DFB-Pokal-Teilnehmer ein erstes Derby auf dem Programm, wenn der Landesligameister und Wiederaufsteiger FC 03 Radolfzell zu Gast ist. Und für dieses Spiel braucht Radolfzells Trainer Wolfgang Stolpa seine Elf kaum zusätzlich motivieren, brennt doch wohl jeder Radolfzeller darauf, die „Pokalhelden“ wieder auf den Boden der Verbandsliga-Realität zurückzuholen. Doch zunächst geht es für die weiter verjüngte Radolfzeller Mannschaft gegen den FC Neustadt. „Das ist eine Mannschaft mit einer großen körperlichen Präsenz. Aber ich sehe da durchaus Möglichkeiten, das Spiel erfolgreich gestalten zu können“, fasst Stolpa seine Eindrücke nach zwei Beobachtungen des Gegners zusammen. Elf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sowie drei Neuzugänge füllten den Radolfzeller Kader, mit dem Stolpa das Projekt Klassenerhalt angehen wird. Und er ahnt: „Wir müssen dazu in jedem Spiel an unsere Grenze gehen!“ Allerdings sieht er reichlich Potenzial in seiner Mannschaft – dies herauszuarbeiten wird die Aufgabe des Radolfzeller Trainerteams sein.

Auch beim FC Singen 04, der gemeinsam mit dem FC Radolfzell vor einem Jahr aus der Verbandsliga abstieg und nun schneller als erwartet wieder im südbadischen Oberhaus angekommen ist, kann es nur um den Klassenerhalt gehen, auch wenn dies im Protokoll der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung etwas eigenartig ausgedrückt ist. „Alles andere als ein Nichtabstieg wäre ganz toll und ein echter Erfolg“, steht hier zu lesen. Immerhin kann man zwischen den Zeilen einen Realitätssinn erahnen, der oft hinter dem nostalgischen Blick zurück auf erfolgreiche Zeiten verloren ging. FCS-Trainer Vice Barjasic baut auf den Stamm des Vorjahres, im Wesentlichen ergänzt mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Daher wurde schon bei der Mitgliederversammlung um Geduld mit der Mannschaft gebeten.

Zum Auftakt müssen die Blau-Gelben zum FC Auggen, der seine zweite Verbandsligasaison mit einem guten vierten Rang abschloss und daher wohl gleich eine stattliche Hürde für die Singener darstellt.

Auftakt-Programm

Samstag, 17 Uhr: FV Lörrach-Brombach – 1. FC Rielasingen-Arlen

Sonntag, 17 Uhr: FC Auggen – FC Singen 04, FC 03 Radolfzell – FC Neustadt

Die Kader der Verbandsligisten

FC Singen 04

Tor: Benjamin Sauter, Matthias Wind.

Abwehr: Atef Arfaoui, Manuel Ferrone, Jeremia Gass, Metehan Kabak, Liridon Spahija, Jeton Spahija, Blerim Ismaili, Kevin Peckruhn, Marco Serratore.

Mittelfeld: Andre Kohli, Eliano Mottola, Gianpierre Notarpietro, Isa Sabuncuo, Nuradin Xani, Abbas Karaki, Niklas Vogt, Marcel Kinn.

Angriff: Sven Körner, Joshua Keller, Francesco Pierro, Vincent Schultheiss.

Trainer: Vice Barjasic.

Zugänge: Jeton Spahija, Benjamin Sauter (beide FC Radolfzell), Kevin Peckruhn, Blerim Ismayli (beide ESV Südstern Singen), Isa Sabuncuo (VfR Stockach).

Abgänge: Lukas Barjasic (Türk. SV Singen), Gregor Kling (CFE Independiente Singen), Sergiu Bar, Gani Hamdushi (Ziel unbekannt).

FC 03 Radolfzell

Tor: Daniel Tkacz, Andrea Hoxha.

Abwehr: Markus Hepfer, Matthias Ranzenberger, Patric Scherer, Daniel Wehrle, Dennis Hoxha, Nico Blessing, Nico Hügle, Christian-Marco Vukadinovic, Feriz Luma

Mittelfeld: Tobias Krüger, David Galantai, Moritz Hlavacek, Urgel da Silva Tomas, Niklas Schmidt, Justin Krieg, Ruben Macedo Francisco, Yannick Lauber

Angriff: Alexander Stricker, Niklas Aichem, Benedict Miezi, Kalle Abdi, Boris Kukic.

Trainer: Wolfgang Stolpa

Zugänge: Nico Blessing, Nico Hügel, Christian-Marco Vukadinovic, Urgel da Silva Tomas, Niklas Schmidt, Justin Krieg, Ruben Macedo Francisco, Benedict Miezi, Yannick Lauber (alle eigene Jugend), Patric Scherer (SpVgg F.A.L.), Feriz Luma (FC Thayngen), Kale Abdi (FC Schaffhausen), Andrea Hoxha (FC Kreuzlingen).

Abgänge: Patry Toth (Hegauer FV), Felix Wäschle (FC Öhningen), Claudio Scheu (FC Öhningen), Alan Heimpel (SC Konstanz-Wollmatingen), Sandro Weber (Hegauer FV).

1. FC Rielasingen-Arlen

Tor: Dennis Klose, Arek Patyk, Florian Sieler.

Abwehr: Tobias Bertsch, Brian Helmlinger, Kevin Kling, Dennis Lang, Johannes Niederberger, Sebastian Sauter, Marcel Schilling, Moritz Strauß, Björn Unden, Dominik Wichtrey, Benjamin Winterhalder.

Mittelfeld: Danny Berger, Dominik Compagnucci Almeida, Philipp Dietrich, Rene Greuter, Christian Heller, Veysel Kayantas, Patrick Leschinski, Christoph Matt, Marco Mendes, Pascal Rasmus, Frank Stark, Gian-Luca Wellhäuser.

Angriff: Nazif Hajdarovic, Alen Lekavski, Fabian Möhrle, Phillip Müller, Robin Niedhardt, Sebastian Stark.

Trainer: Jürgen Rittenauer.

Zugänge: Gian-Luca Wellhäuser, Johannes Niederberger (beide FC Schaffhausen), Sebastian Sauter (DJK Donaueschingen), Florian Sieler (Jugend FV Ravensburg), Dominik Compagnucci Almeida (FC Bad Dürrheim), Christian Heller (zuletzt SV Worblingen), Veysel Kayantas (FC Anadolu Radolfzell), Marco Mendes (Jugend FC 03 Radolfzell), Fabian Möhrle (SpVgg Unterhaching). Phillip Müller (Jugend SV Worblingen), Marcel Schillinger (Jugend Hegauer FV), Brian Helmlinger, Dominik Wichtrey (beide eigene Jugend).

Abgang: Christian Jeske (unbekannt).