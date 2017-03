Hochspannung in der Fußball-Kreisliga A

Spannende Rückrunde startet am Wochenende im Bezirk Bodensee. Unter Umständen müssen neun Clubs in der Abstiegsrelegation zittern.

Fußball: Wo es Aufsteiger gibt, da gibt es natürlich auch Absteiger. Unklar ist bis zum letzten Moment, wie viele Mannschaften in dieser Saison davon betroffen sind. Zu den momentan 42 Mannschaften der Kreisliga A kommen aus der Bezirksliga vier oder fünf Absteiger, aus den Kreisligen B sechs Aufsteiger, abzuziehen sind vier Aufsteiger in die Bezirksliga. Stand heute ergibt dies 48 oder 49 Mannschaften für das nächste Spieljahr – und somit sechs oder sieben Absteiger. Zur Absicherung werden trotzdem die Drittletzten, die Zweitletzten und die Letzten eine Abstiegsrunde ausspielen – mit ungewissem Ausgang.

Der Kampf um den Aufstieg

Dass in der Staffel 1 der FC Anadolu Radolfzell die Tabelle anführt, ist keine Überraschung, denn der noch junge Verein spielte immer vorne mit: 2014 wurde er in der Kreisliga C Zweiter und stieg in der Relegation auf, 2015 verpasste er als Zweiter in der Kreisliga B den Aufstieg, 2016 war er Staffelsieger der Kreisliga B und Aufsteiger. Und 2017 führt er die Kreisliga A nach der Halbzeit (37 Punkte) mit sechs Punkten Vorsprung an. Danach folgen drei Clubs dicht an dicht: der Türkische SV Singen (2./31), Vorjahres-Dritter SC Bankholzen-Moos (3./31) und CFE Independiente Singen (4./30). Zumindest noch Außenseiterchancen auf den Relegationsplatz haben der 1. FC Rielasingen-Arlen II (5./27) und der SC Konstanz-Wollmatingen II (6./25).

Tabellenführer der Staffel 2 ist der BSV Nordstern Radolfzell (1./34) in seinem zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A, doch gibt die Punktzahl noch keinen Grund zum entspannten Endspurt. Das Tabellenfeld ist nämlich äußerst prominent. Der FC Bodman-Ludwigshafen (2./30) als Bezirksliga-Absteiger 2016, der FC Böhringen (3./29) als Bezirksliga-Absteiger 2015, der FC Steißlingen (4./27) als Abonnent für vordere Plätze und nicht zuletzt die SG Liggeringen/Güttingen (5./25) lauern auf jedes Straucheln der Konkurrenz. In diesem Kreis werden wohl die Entscheidungen fallen.

Ganz vorne in der Staffel 3 ist der der FC Uhldingen (1./36), mit sechs Punkten Rückstand dahinter Bezirksliga-Absteiger SV Bermatingen (2./30). Beide Clubs können in ihren Annalen auf deutlich bessere Zeiten verweisen, in denen sie in der Landesliga dem Ball nachjagten. Zumindest der SVB muss aber mit mindestens einem Auge nach hinten blicken, denn dort lauern der FC Schwandorf-Worndorf (3./29), die SG Illmensee-Heiligenberg (4./26) und die SG Herdwangen-Großschönach (5./24).

Der Kampf gegen den Abstieg

Zugegeben recht trostlos sieht es derzeit in der Staffel 1 für den BC Konstanz-Egg (14./0) aus, denn bis Weihnachten konnte der Ballspiel-Club nicht einen einzigen Pluspunkt auf dem Konto verbuchen. Zudem ist die Mannschaft in der Vorrunde zweimal nicht zu ihren Spielen angetreten, sodass ein weiteres Fernbleiben den Ausschluss aus dem Spielbetrieb bedeuten würde. Sowohl der FC Öhningen-Gaienhofen II (13. /8) als auch Bezirksliga-Absteiger FC Singen II (12./9) sollten unbedingt noch eine Schippe drauflegen. Geht man von drei Absteigern aus, gilt das aber auch noch für alle Mannschaften bis Platz acht – von Gli Azzurri Radolfzell (11./12) über ESV Südstern Singen (10./13) und SG Dettingen-Dingelsdorf II (9./17) bis zum FC Italiana Singen (8./19).

In der Staffel 2 sieht es beim FC Hilzingen II (14./9) am schlimmsten aus, doch sind die davor Platzierten durchaus noch in greifbarer Nähe. So tummeln sich Aufsteiger VfB Randegg (13./13), SG Heudorf/Honstetten (12./14), SV Volkertshausen (11./14), SG Stahringen-Espasingen (10./15), SG BKB-Gallmannsweil 9./15), SG Tengen-Watterdingen (8./17) und SG Emmingen-Liptingen (7./17) im Rudel – insgesamt acht von 14 Mannschaften sind im direkten Abstiegskampf!

Auch in der Staffel 3 gibt es etliche bedrohte Vereine, angefangen mit der SpVgg F.A.L. II (14./8) und dem Aufsteiger FC Beuren-Weildorf (13./8). Davor kämpfen die SG Zoznegg-Winterspüren (13./13), der FC Überlingen II (12./13), der SV Denkingen II (11./14) und der SV Meßkirch (9./15) um den drittletzten Platz, drei weitere Mannschaften sind ebenfalls noch mit dabei.