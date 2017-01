Hochklassige Spiele um Hallentitel

140 Teilnehmer waren bei der Tennis-Bezirksmeisterschaft in Konstanz am Start. Der Markdorfer Noah Rockstroh sicherte sich den Titel bei den Männern

Tennis: Anna-Benita Fuchs (TC Lauffen) und Noah Rockstroh (TC Markdorf) im A-Feld, Dagmar Storz (TC RW Tuttlingen) und Franz Wegscheider (TC Nicolai Konstanz) in der Altersklasse 40, Ralf Schreiber (Eisenbahner Sportverein Konstanz) bei den Herren 50 und Hans-Georg Wenger (TA VfL Sindelfingen) sind die neuen Titelträger in der Halle bei den Offenen Meisterschaften des Bezirk Schwarzwald-Bodensee in Konstanz. Leonie Meyer (TC Singen) und Benedikt Ammer (SV Litzelstetten) setzen sich jeweils im B-Feld durch.

140 Teilnehmer, darunter auch viele hochkarätige Spieler aus anderen Bezirken, aus dem schwäbischen Tennisverband und sogar aus München, sorgten für eine spannende Veranstaltung auf hohem Niveau. Der Bezirksvorsitzende und Organisator Sebastian Weber, der mit Silvia und Larissa Hamm sowie mit Moritz Storck auf ein bewährtes Team in der Turnierleitung zurückgreifen konnte, ehrte die Sieger und Platzierten mit Sachpreisen und natürlich den entsprechenden Punkten für die Leistungsklassen. „Wir hatten bei den Damen und Herren ein hochklassiges Feld“, so Weber, der sich auch über die vielen Meldungen bei den Herren 40 und 50 freute.

Bei den Damen war mit Anna-Benita Fuchs aus Lauffen immerhin die Nummer 66 der Deutschen Rangliste am Start und wurde ihrer Favoritenrolle auch im Finale gegen Louisa Junghanns (Münchner Sportclub), die auf Platz 321 in Deutschland rangiert, gerecht. Die routinierte Schwäbin ließ gegen das junge Talent aus Bayern in einem tollen Match nichts anbrennen und gewann, ohne ein Spiel abzugeben. Die an drei gesetzte Singenerin Pia Schwarz, die in der kommenden Saison für den TC BW Villingen antritt, musste sich im Viertelfinale Pauline Ernstberger (TSG Bruchsal) geschlagen geben. Auch Tea Bogdanoska (TC Radolfzell) musste hier gegen die spätere Siegerin die Segel streichen.

Auf höchstem Niveau bekämpften sich auch die beiden Finalisten bei den Herren, allerdings ging es hier wesentlich spannender zu. Nach knapp gewonnenem ersten Satz (7:5) musste der an eins gesetzte Noah Rockstroh gegen Rudi Christiansen (TC Heilbronn) den zweiten Durchgang mit 3:6 abgeben. Im entscheidenden Match-Tiebreak ließ der Markdorfer dann nichts mehr anbrennen und hatte mit 10:4 die Nase vorn. Im Viertelfinale scheiterte Lokalmatador David Rebholz (TC Nicolai Konstanz) am späteren Finalisten Christiansen. Bei den Damen 40 standen sich im Finale Dagmar Storz aus Tuttlingen und Michaela Deeth aus Sigmaringen gegenüber, wobei Storz nach gewonnenem erstem Satz alles aufbieten musste, um den zweiten Durchgang mit 7:6 für sich zu entscheiden. Im Halbfinale scheiterte die an eins gesetzte Tanja Wahler (TC Singen) an der späteren Titelträgerin und Anneliese Bek-Frick (TC Dettingen-Wallhausen) denkbar knapp an Michaela Deeth.

Im Endspiel der Herren 40 standen sich mit Clemens Schwarz und Franz Wegscheider zwei Mannschaftskollegen vom TC Nicolai Konstanz gegenüber. Wegscheider entschied das vereinsinterne Duell letztlich mit 6:3 und 6:2 für sich. Frei wurde der Weg ins Finale für Schwarz, als der an eins gesetzte Götz Jörger (TC BW Villingen) im Halbfinale krankheitsbedingt absagen musste.

Im personell stark besetzten Herren 50er-Feld traf der an zwei gesetzte Konstanzer Eisenbahner Ralf Schreiber im Finale auf die Nummer vier Matthias Möhrle (TC Rebberg Radolfzell). In einer ausgeglichenen und spannenden Partie holte sich Schreiber mit einem 7:5 und 7:5 den Titel. Überlegen gestaltete Gastspieler Hans-Georg Wenger aus Sindelfingen die Herren 60-Konkurrenz. Im Finale gönnte er seinem Kontrahenten Bernd Riegger (TC Insel Reichenau) kein einziges Spiel. Dem späteren Sieger musste sich im Halbfinale auch Fritz Keller (SV Emmingen ab Egg) geschlagen geben.

Bei den Damen B gewann Leonie Meyer vom TC Singen alle drei Gruppenspiele und setzte sich vor Valerie Marquardt (SV Litzelstetten) an die Spitze des Feldes. Bei den Herren B siegte in einem spannenden vereinsinternen Duell Bendikt Ammer (SV Litzelstetten) mit 1:6, 6:2 und 10:4 gegen Burakcan Özdemir. (jümü)