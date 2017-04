Fußball Hochgefühl beim FC Hilzingen

Der FC Hilzingen entthront in der Bezirksliga den Spitzenreiter FC Überlingen und kann mit Selbstvertrauen die kommenden Aufgaben angehen

Fußball, Bezirksliga: „Es ist immer etwas Besonderes, gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Überlingen hat eine hervorragende Mannschaft und steht nicht umsonst vorne an der Spitze“, freut sich Markus Schoch, Trainer des FC Hilzingen, über den knappen 4:3-Auswärtssieg über den Rivalen aus früheren Landesliga-Zeiten. Davon ist freilich nicht mehr viel geblieben. „Das spielt momentan keine Rolle mehr“, versichert Schoch. „Ich verstehe mich sehr gut mit dem Überlinger Trainer Florian Stemmer und die Begegnung war zwar auch diesmal sehr aktionsreich und mit viel Power, allerdings gleichzeitig auch sehr fair. Wir waren uns beide einig, dass wir ein tolles Bezirksligaspiel mit hohem Tempo gesehen haben.“

Dabei schien der Partie nach dem Hilzinger Treffer zum 3:0 in der 53. Minute bereits alle Spannung entwichen zu sein. Doch in der Folge ließ Schochs Team den Spitzenreiter zurück ins Spiel kommen. „Wir sind über 60, 65 Minuten einfach ein brutal hohes Tempo gegangen – da mussten wir hinten raus dann doch ein wenig Federn lassen“, hat der Hilzinger Trainer eine Erklärung parat. „Als wir dann in schneller Folge das 1:3 und 2:3 kassiert haben, hat Überlingen natürlich die zweite Luft bekommen.“

Verantwortlich für den Doppelschlag der Hausherren war wieder einmal Top-Torjäger Marc Kuczkowski, der sein persönliches Treffer-Konto auf 30 hochschrauben konnte. „Marc Kuczkowski ist natürlich ein absoluter Topspieler, der eigentlich einige Ligen höher spielen müsste“, weiß auch Hilzingens Trainer Schoch. „Einen Mann wie ihn kannst du nicht über 90 Minuten komplett ausschalten.“ Trotzdem erhielt der treffsicherste Spieler der Liga von Seiten der Gegner keine Sonderbewachung. „Wir haben uns gar nicht speziell auf ihn fokussiert“, verrät Schoch. „Angesichts des starken Überlinger Kollektivs wäre das auch fatal gewesen.“

So folgte prompt der erneute Hilzinger Gegenschlag. „Gott sei Dank haben wir dann im richtigen Moment das Tor zum 4:2 gemacht“, zeigt sich Markus Schoch erleichtert. „Nach dem 3:4-Anschlusstreffer ist der Gegner nämlich noch einmal angerannt und es gab ein paar heiße Szenen bis zum Schlusspfiff. Wir hatten zwar ein bisschen Glück, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Sieg verdient war.“

Nun kann der FC Hilzingen die kommenden Wochen mit Selbstvertrauen angehen. „Wir haben uns definitiv stabilisiert und unseren Rhythmus gefunden – der Verein kann mit der Position, die wir im Moment haben, auf jeden Fall leben“, sagt Schoch. „Mir gefällt es, dass wir derzeit als echtes Team auftreten. Die Jungs haben das wirklich verinnerlicht. Gegen Überlingen haben auch die Ersatzspieler sofort Feuer gefangen, als sie in die Partie gekommen sind.“