Thaiboxen Hervorragende Bilanz für Muay Thai Gym Mendez

Überlinger Thaiboxer holen zwei Profi-EM-Titel und setzen sich in fünf von sieben Kämpfen durch

Thaiboxen: Sieben Kämpfe, fünf Siege, zwei Profi-EM-Titel – so lautet die erfolgreiche Bilanz der Thaiboxer des Muay Thai Gym Mendez in Überlingen vom Wochenende. Am Samstag waren Sebastian Harms-Mendez und Alexander Epp auf der Gala „The Story 5“ im schweizerischen Olten im Einsatz. Harms-Mendez machte dabei kurzen Prozess mit seinem Gegner. Der Überlinger kam sehr gut in seinen Rhythmus und beendete den Kampf bereits in der ersten Runde. Nicht so gut lief es für Alexander Epp, der einen ausgeglichenen Kampf zeigte, in der dritten Runde aber nach einem Knietreffer im Gesicht und einem tiefen Cut am Jochbein aufgeben musste.

Am Sonntag waren gleich fünf Kämpfer aus Überlingen bei der CWS Fightnight in Neu-Ulm im Einsatz. Dabei verteidigte Ramon Kübler seinen Profi-EM-Titel des Verbandes afso gegen Slawka Wittmer vom gastgebenden Team Dragan. Er agierte souverän und fuhr einen klaren Punktesieg ein. Noch deutlicher dominierte Dimitrios Sapanazidis seinen ersten Profi-Titelkampf. Er ließ Ilhan Cilinger vom Team Dragan keine Chance und siegte klar nach Punkten. „Ich bin froh, endlich meinen ersten Profititel gewonnen zu haben“, freute er sich. „Diesen Gürtel widme ich meiner Mutter, der ich auf diesem Wege für ihre Unterstützung danken möchte.“ Thomas Schindele kämpfte in einem Vier-Mann-Turnier um den CWS-Champion-Titel. Im Halbfinale gegen Flamur Mehmedi kam er allerdings nicht in seinen gewohnten Rhythmus und musste nach einer viel zu defensiven Kampfweise eine Niederlage einstecken.

Im Rahmenprogramm stand Vincent Foschiani nach seinem Wechsel nach Überlingen nach langer Zeit mal wieder im Ring. Gegen Prince Yasar Samadi von der Muay Thai School Wernau zeigte er eine souveräne Leistung und gewann klar nach Punkten. Mit Stephan Maike feierte ein Überlinger seine Feuertaufe im Ring. In seinem ersten Kampf trat er gegen Maxim Klotschko vom Team Dragan an und siegte nach einer engagierten Leistung einstimmig nach Punkten.

„Es war ein unglaubliches Wochenende für uns“, sagte Trainer Sebastian Harms-Mendez, „herausragend waren natürlich die beiden Titelgewinne“. Einziger Wermutstropfen seien die beiden Niederlagen gewesen.