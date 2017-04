Fußball Heißes Pokalduell auf der Talwiese

Der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt den Oberligisten Bahlinger SC im Kampf um den Einzug ins SBFV-Pokalfinale.

Fußball, SBFV-Pokal, Halbfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – Bahlinger SC (Mittwoch, 17.45 Uhr, Talwiese). – Auch wenn die Wetterprognosen für Mittwoch Regen und Kälte vorhersagen, so könnte es spätestens ab 17.45 Uhr auf der Talwiese heiß hergehen. Es geht um nicht weniger als um den Einzug ins Endspiel des Rothaus-Verbandspokals, und zu Gast beim 1. FC Rielasingen-Arlen ist eines der Aushängeschilder des südbadischen Fußballs, der Bahlinger SC. Die Gäste vom Kaiserstuhl spielen seit Ende der 1960er Jahre kontinuierlich in den höchsten Amateurligen und gewannen 2002, 2013 und 2015 den Südbadischen Pokal, was ihnen drei Teilnahmen im DFB-Pokal einbrachte. 2002 kamen die Kaiserstühler mit einem 1:0 gegen Alemannia Aachen sogar eine Runde weiter und unterlagen dann dem damaligen Zweitligisten SV Waldhof Mannheim mit 1:2.

In der vergangenen Saison spielte der BSC in der Regionalliga, musste aber nach einem Jahr wieder in die Oberliga absteigen. In der lief der Neustart eher durchwachsen. In der Winterpause zog es den neuen Trainer Zlatan Bajramovic als Co-Trainer zum Karlsruher SC. Als neuen Trainer konnten die Verantwortlichen den in der Nähe wohnenden Alfons Higl verpflichten, dessen Sohn seit dieser Saison in Bahlingen spielt. Der erfahrene Higl (175 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln und 73 Zweitligaspiele für den SC Freiburg, mehrere erfolgreiche Trainerstationen mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2007 mit dem VfB Stuttgart als Co-Trainer von Armin Veh) stabilisierte den Bahlinger SC merklich und hat ihn inzwischen auf Platz fünf geführt. Nur eine Niederlage mussten die Kaiserstühler im neuen Jahr hinnehmen.

Am vergangenen Wochenende siegte der Sportclub mit 5:4 bei den Stuttgarter Kickers II und machte dabei einen 1:3-Rückstand wett. Ganz sorgenfrei ging der Oberligist nicht aus der Partie, denn Mirco Barella erlitt wohl einen Bänderriss, während Erich Sautner von Achillessehnenproblemen geplagt wird. Kapitän Tobias Klein fehlte in Stuttgart angeschlagen. Der Respekt des Bahlinger SC ist, auch durch die Siege der Hegauer im Pokal gegen den FC 08 Villingen und den FFC, vorhanden. „Die versuchen vieles spielerisch, können aber auch mit Wucht kommen. Dennoch sind wir überzeugt die bessere Mannschaft zu sein und wollen das am Mittwoch auch zeigen“, sagte Higl.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat sich in den vergangenen Wochen in einer bis dato eher schwierigen Saison ebenfalls merklich stabilisiert. Was über Wochen spielerisch holprig aussah, besonders vor der Winterpause, wurde im neuen Jahr Schritt für Schritt besser, und seit dem 6:1-Sieg über den SV Kuppenheim spielt die Mannschaft wie ausgewechselt. So sind die Hegauer seit neun Pflichtspielen unbesiegt, auf Platz sechs vorgerückt, haben dabei Selbstvertrauen getankt und sehen sich für die sehr schwere Pokalaufgabe gut gerüstet. Natürlich ist es schade, dass sie mit Pascal Rasmus, Björn Unden und Patrick Leschinski drei Langzeitverletzte haben, aber die junge Mannschaft mit ihren spielerischen Möglichkeiten spielt – unterstützt von der Erfahrung von Christian Jeske und Benjamin Winterhalder – derzeit Woche für Woche auf einem sehr guten Niveau.

Beide Mannschaften sind in sehr guter Form, da sollten doch die Zutaten für einen spannenden und vielleicht auch langen Pokalabend gegeben sein. Der Mittwoch wird ein Feiertag für die Fußballfans im Hegau. Auch der Bahlinger SC wird von einer stattlichen Zahl von Fans beim ersten Duell dieser beiden Vereine überhaupt begleitet, wenn es heiß hergeht auf der Talwiese. (te)

Der Weg ins Halbfinale

1. FC Rielasingen-Arlen

SC Konstanz-Wollmatingen 2:1 (A)

DJK Donaueschingen 4:1 (A)

FC 08 Villingen 1:0 (A)

Freiburger FC 3:0 (H)

Bahlinger SC

FC Auggen 3:2 (A)

FC Denzlingen 1:0 (H)

SV Oberachern 1:0 (A)

SV Endingen 4:2 (H)