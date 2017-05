Handball Heißes Abstiegsduell am Schänzle

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag, 20 Uhr, die SG Leutershausen. Die Tabellennachbarn und Aufsteiger kämpfen noch um den Ligaverbleib.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – SG Leutershausen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Am drittletzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga kommt es am Samstag, 20 Uhr, zum direkten Aufeinandertreffen des Tabellen-16. HSG Konstanz und der mit 30 Zählern direkt dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz rangierenden SG Leutershausen. Wie schon im vergangenen Jahr, als die HSG im Kampf um die Süddeutsche Meisterschaft das bessere Ende für sich hatte, ist diese stets emotionale Partie ein weiteres Endspiel, ein erster Matchball für die Konstanzer.

Im vorletzten Heimspiel der Saison kann sich die HSG nach gutem Vorverkauf und zuletzt 8:2 Punkten vor eigenem Publikum auf eine große und stimmungsvolle Kulisse verlassen. Simon Flockerzie träumt von mehr als 1800 Fans im Rücken, Konstantin Poltrum erwartet „einen heißen Ritt mit einer hitzigen Stimmung“, und die Verantwortlichen können sich gar einen neuen Zuschauerrekord vorstellen. Damit sich alle Besucher trotz warmen Sommerwetters wohlfühlen und angenehme Temperaturen herrschen, werden die Oberlichter abgedunkelt.

Nicht nur angesichts der Brisanz aufgrund der Tabellenkonstellation wird eine heiße Atmosphäre erwartet. Deshalb hat die HSG Konstanz als visuelles Zeichen der Unterstützung die gelbe Wand ausgerufen. Möglichst alle Fans sollen in gelber – zur Not blauer – Kleidung die „Schänzle-Hölle“ in eine beeindruckende Wand der Unterstützung verwandeln. Der Fanclub bietet dazu für zehn Euro auch gelbe HSG-Fanshirts zum Verkauf an und hat eine beeindruckende Choreografie geplant.

Die sportliche Ausgangsposition vor diesem Duell ist prickelnd. Leutershausen hatte zuletzt das Glück, auf eine TSG Ludwigshafen-Friesenheim zu treffen, die an diesem Tag völlig neben sich stand. Beim pfälzischen Nachbarn sorgte die Mannschaft von der Bergstraße für eine faustdicke Überraschung (27:24), verlor aber danach das vom Sportlichen Leiter Uli Roth als „wichtigstes Spiel der Saison“ bezeichnete Aufeinandertreffen mit dem direkten Konkurrenten TV Emsdetten vor eigenem Publikum mit 23:27. Angesichts des Restprogramms mit Ferndorf in eigener Halle und einem Auswärtsspiel bei Nordhorn-Lingen steht die SGL gehörig unter Druck.

Bei einem Erfolg könnte Konstanz bei dann nur noch zwei verbleibenden Partien schon drei Punkte zwischen sich und den ersten Abstiegsrang bringen. „Das wäre ein riesen Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagt HSG-Cheftrainer Daniel Eblen vor dem ersten Matchball, bevor noch mit Unterstützung eines großen Fanbusses in Neuhausen und zu Hause gegen Eisenach gespielt wird. Vor den „Roten Teufeln“ hat er großen Respekt. Mit Valentin Spohn, der nächste Saison wie Gregor Thomann für den HBW Balingen-Weilstetten auflaufen wird und mit 186 Treffern bester Feldtorschütze der Liga ist, sowie Linkshänder Stefan Salger verfügt die SGL über, so Eblen, „einen wahnsinnigen Rückraum, mit das Beste, was die Liga hier zu bieten hat.“

Im Hinspiel dominierten vor allem die starken Shooter der Nordbadener und warfen sich beim 32:20-Heimsieg – eine der höchsten Konstanzer Saisonniederlagen – nach knapper erster Halbzeit in einen Rausch. Damit dies im Rückspiel anders wird, setzt Eblen auch auf die Unterstützung der Fans im heimischen Hexenkessel. „Die geplanten Aktionen und die Kulisse sind eine supertolle Unterstützung. Die Fans wissen, dass sie uns immer vertrauen können und wir wissen, dass wir immer auf sie – auch bei Fehlern – vertrauen können. Dass sie immer so hinter uns stehen hilft wirklich“, sagt Eblen.