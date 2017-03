Heißer Kampf um Titel und Tickets in der Stockacher Jahnhalle

Die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport finden am Sonntag in Stockach statt.

Kunstradsport: Zum zweiten Mal nach 2015 finden die die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Badischen, des Württembergischen Radsportverbandes und des Sportverbandes Solidarität Baden, am Sonntag in der Jahn-Sporthalle von Stockach statt. 71 Starter im Alter zwischen 13 und 19 Jahren kämpfen um die Titel in zehn Disziplinen. So werden in Stockach auch amtierende Deutsche und Junioren-Europameister am Start sein. „Die Jahnhalle hat sich 2015 als optimaler Austragungsort gezeigt, sodass sich die Hallenradsportvereine des Bezirks entschlossen haben, diese wieder auszurichten“, so Frank Ruhland, Bezirks-Kunstrad-Fachwart aus Nenzingen.

Nicht nur um Titelehren geht es, denn die Kunst- und Einradmannschaften wollen sich für das DM-Halbfinale, den Junior-Mannschafts-Cup am 1. April in Osterode bei Bremen qualifizieren, während die 1er und 2er Kunstradler das 3. Junior-Masters am 22. April in Bad-Soden als DM-Qualifikation anvisieren. Neben den fünf Mannschaften des RMSV Aach sind jeweils ein Einrad-Team des RMSV Orsingen und des RV Klengen aus dem Radsportbezirk Hegau-Bodensee am Start. Im 1er Kunstrad konnte sich neben Tina Menzer (Orsingen) gleich in ihrem ersten Juniorenjahr Leona Bernhard (Nenzingen) qualifizieren.

Sehr große Starterfelder sind im 1er Kunstrad der Juniorinnen und im 4er Einrad der Juniorinnen zu verzeichnen. 21 Juniorinnen kämpfen um den Titel. Sowohl für Tina Menzer (Orsingen) als auch für Leona Bernhard (Nenzingen) liegen die Medaillen außer Reichweite. Die Qualifikationspunktzahl für das DM-Halbfinale liegt bei 95. Beide müssen schon optimal fahren, wollen sie sich erstmals qualifizieren. Die beiden Favoritinnen auf den Titel heißen Lara Füller (Poppenweiler) und Mattea Eckstein (Stuttgart), deren Jahresziel die Teilnahme an den Junioren-Europameisterschaften in Prag ist. Eine kleine Medaillenchance hat Anne Lais (Wallbach), die an Startplatz vier gesetzt ist. Sie muss jedoch ohne große Abzüge durchkommen und dann auf Fehler von Sandra Roller (Nufringen) hoffen. Bei den Jungs melden gleich drei ihre Ansprüche auf die Krone an. Simon Köcher (Öschlbronn), Anton Hanselmann (Öhringen) und Justus Heisrath (Bonlanden) haben die besten Karten.

Während im 1er und 2er Kunstrad die Starterfelder zu 75 Prozent mit Sportlern aus Württemberg besetzt sind, greifen bei den Mannschaften auch Teams aus Baden und der Bodenseeregion nach dem Titel. 14 Einradmannschaften bei den Juniorinnen kämpfen um die Titel. Aussichtsreichste Kandidaten sind die Quartette aus Varnhalt, Kieselbronn, Denkendorf, Aach 1 und Friedrichshafen. Sie haben alle zwischen 148,4 und 158,3 Punkte und so wird eine knappe Entscheidung erwartet. Im 6er Einrad machen sich neben Aach und Varnhalt auch die Sextette des RV Ravensburg und RV Klengen Hoffnungen auf eine Medaille. Während im 4er Kunstrad der Juniorinnen alles auf einen Dreikampf zwischen Aach, Denkendorf und Ebnat hindeutet, haben im 6er Kunstrad Aach und Ebnat 1 die größten Chancen. „Wenn es im Moment auch noch nicht ganz rund läuft, so heißt das vorrangige Ziel, dass sich alle für das DM-Halbfinale qualifizieren“, sagt Aachs Chef-Coach Katja Gaißer. „Die Devise lautet: Ohne Sturz fahren, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Medaillenplätze oder Titel sind die Zugabe. Wer auf dem Treppchen steht, wird die Tagesform entscheiden.“ (ws)