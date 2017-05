Fußball Heiße Schlussphase in den Fußball-Ligen der Region zu erwarten

Was wäre wenn (3): In den Fußball-Ligen der Region kristallisieren sich so langsam die ersten Entscheidungen heraus.

Fußball: Auch wenn sich erst kürzlich der Winter wieder zurückgemeldet hat, naht das Ende der Fußball-Saison 2016/2017. Und eines ist gewiss: Heiß wird sie, die Schlussphase! Ein Überblick über die Situation in den einzelnen Spielklassen.

Verbandsliga

Bis zu sechs Absteiger kann es aus der Oberliga Baden-Württemberg geben. Den derzeitigen Verbandsligisten kann das egal sein, denn diese Klasse muss ohnehin auf jeden Fall fünf Absteiger melden, von denen mit dem nach der Winterpause nicht mehr angetretenen FC Bötzingen einer schon feststeht. Der 1. FC Rielasingen-Worblingen (6./46 Punkte) kann die Punkterunde jenseits von Gut und Böse bereits abhaken. Der SC Pfullendorf (16./29) hofft bei vier verbleibenden Spielen noch auf die Rettung. Staffelstärke im Spieljahr 2017/2018: zwischen 16 und 19 Mannschaften.

Landesliga

Der FC Radolfzell (1./65) hätte Aufstieg und Meisterschaft klarmachen können, stolperte aber gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zuhause. Der FC Singen (2./59) darf weiterhin als Zweiter von der Teilnahme an der Relegation träumen, doch mit einem Spiel mehr hat die DJK Donaueschingen (3./59) die Singener bereits eingeholt und wird noch ein ernstes Wort mitreden, während für den SC Konstanz-Wollmatingen (4./55) die Tür wohl zu ist. Zwei, drei, vier oder am Ende doch fünf Absteiger aus der Landesliga? Alles ist möglich in dieser Liga. Der Unterschied zwischen Minimum und Maximum ist direkt mit dem Schicksal des SC Pfullendorf und FC Neustadt in der Verbandsliga verknüpft sowie mit dem Relegationserfolg des Landesligazweiten. Noch ist niemand abgestiegen, theoretisch einholbar sind alle Vereine ab Platz 6, realistischer ab Platz 9 und dick im Rennen ab Platz 11. Aus dem Bezirk Bodensee zählen dazu demzufolge der SC Markdorf (9./38), FC Rot-Weiß Salem (11./36), SG Dettingen-Dingelsdorf (12./35), VfR Stockach (14./32) und Hegauer FV (16./29). Staffelstärke im Spieljahr 2017/2018: auf jeden Fall 16 Mannschaften.

Bezirksliga

Steigt der SV Allensbach (1./59) in die Landesliga auf? Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand zum FC Hilzingen (2./54) fünf Punkte, der FC Überlingen (3./52) folgt mit nochmals zwei Punkten weniger. Noch nicht ganz abschreiben sollte man aber den SV Denkingen (4./48), SC Gottmadingen-Bietingen (5./46) und SV Mühlhausen (6./45). Im Bezirk Schwarzwald geht es vermutlich nur noch zwischen dem SV Obereschach (1./54) und dem FC Königsfeld (2./53) um die Frage, wer als Meister direkt in die Landesliga aufsteigt und wer als Zweiter in der Relegation gegen den Bodensee-Vizemeister kämpfen muss.

Im schlimmsten Fall könnten alle fünf Landesliga-Absteiger aus dem Bezirk Bodensee kommen. Für die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga ist das aber ziemlich egal. Sobald ein Seeclub aus der Landesliga runter muss oder der Vize-Bezirksmeister nicht die Relegation gewinnt, müssen fünf Mannschaften die Bezirksliga verlassen – die Hoffnung auf nur vier Abgänger ist höchst theoretisch. Die beiden letzten Plätze belegen der SV Aach-Eigeltingen (18./22) und der TuS Immenstaad (17./23), bei denen wohl der Baum schon kokelt. Vom SV Deggenhausertal auf Platz elf über die FSG Zizenhausen/Hi/Ho, SG Reichenau/R. -Waldsiedlung, SC Pfullendorf 2, FC Kluftern bis zum Hattinger SV auf Platz 16 drängeln sich sechs Mannschaften mit 34 bis 29 Punkten. Aber auch die Vereine von Platz 7 bis 10 mit 41 bis 37 Punkten sind noch lange nicht aus dem Schneider, was den Abstieg betrifft. Die Staffelstärke im Spieljahr 2017/2018 bewegt sich zwischen 16 und 21 Mannschaften, wahrscheinlicher dürften 18 oder 19 sein.

Kreisligen A bis C

In den Fußball-Kreisligen A bis C sind die Entwicklungen derzeit noch sehr unausgewogen, sodass es sich auf alle Fälle lohnt, für eine nähere Betrachtung der Situation noch ein Wochenende abzuwarten.