Einradfahren Heiße Rennen auf einem Rad

Nach kurzem Regen am Morgen startete das 10. internationale Einradrennen der Internationalen Bodensee-Rad- und Motorfahrer-Vereinigung (IBRMV) auf der Insel Reichenau bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen

Einradfahren: Am Start waren rund 50 Einradfahrer aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz. Der Reichenauer Bürgermeister Wolfgang Zoll war als Schirmherr beim Startschuss der Rennen in den Disziplinen 800m-Rennen (zwei Runden a 400m), 1600m-Rennen (vier Runden a 400m) und Langsam-Rennen (Slow-Race) vorwärts und rückwärts mit dabei. Die Radsportler mussten einen Rundkurs mit Start in der Nähe des Reichenauer Münsters, vorbei am Jachthafen Herrenbruck und zum Ziel vor dem Altenheim zurücklegen. Mit am Start waren auch zwei Nachwuchssportler des RV Georgia Reichenau. Mia Sarbasini und Elias Löhr fuhren mit einer beachtlichen Leistung unter die ersten zehn.

Bei den 1600m-Rennen wurde gleichzeitig die IBRMV-Bodenseemeisterschaft 2017 gewertet. Bodenseemeister wurden Sina Prinz vom SV Kornwestheim und Noah Leber aus Appertshofen. Er hatte erst eine Woche zuvor einen Weltrekord im 400m Einradfahren aufgestellt.

In der Pause gab es diesmal großen Andrang beim Highlight. Beim Schubkarrenrennen, in der Schweiz Karrette genannt, starteten 13 2er-Teams. Je nach Altersklasse war eine 100m-Strecke oder 200m-Strecke zu bewältigen. Die Teilnehmer sorgten mit ihren originellen Outfits für spannende und zugleich lustige Rennfahrten mit dem Schubkarren. Sowohl für die Teilnehmer, als auch für die Zuschauer war dies eine Riesengaudi.

Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die Sportler vom IBRMV-Präsidenten Heinz Schläpfer und seinem Stellvertreter Hermann Brugger die Medaillen und Pokale sowie vom Vorsitzenden des RV Georgia Reichenau, Christof Häringer, Geschenke und Gemüsekisten der Sponsoren überreicht.