Fußball Heiße Pokaltänze in Rielasingen und Schonach

Der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt im Viertelfinale des SBFV-Pokals den Ligakonkurrenten Freiburger FC, der SC Markdorf ist im Duell der Landesligisten zu Gast beim FC Schonach.

Fußball, SBFV-Pokal-Viertelfinale: 1.FC Rielasingen-Arlen – Freiburger FC (Mittwoch, 17.30 Uhr, Sportplatz Talwiese). – Mit großer Spannung sieht man beim Fußball-Verbandsligisten 1.FC Rielasingen-Arlen dem Viertelfinale des Rothaus-Verbandspokals gegen den Ligakonkurrenten Freiburger FC am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr auf der Talwiese entgegen. Nachdem die Hegauer zuletzt in der Meisterschaft überzeugen konnten und dabei fünfmal ungeschlagen blieben, rechnen sie sich gegen die starken Breisgauer durchaus Chancen auf ein Weiterkommen im südbadischen Pokal aus.

Besonders im spielerischen Bereich konnte sich die Mannschaft deutlich steigern. So wie sie zuletzt die Auswärtsspiele in Stadelhofen und Bad Dürrheim angegangen ist, das war schon beeindruckend. Die letzte, und im Kalenderjahr 2017 einzige, Niederlage gab es am Fastnachtssamstag eben beim kommenden Gegner Freiburger FC in einer munteren Partie, die die Breisgauer verdient, aber zu hoch, mit 5:2 gewannen. Doch spätestens seit dem starken Auftritt beim 6:1-Sieg gegen Kuppenheim hat sich beim 1. FC Rielasingen-Arlen irgendwo ein Knoten gelöst, und auch das spielerische Element ist zurück.

Dennoch sind die Hegauer alles andere als sorgenfrei vor diesem Pokalhit. Zum einen leidet Stammtorwart Dennis Klose immer noch an einer Magen-Darm-Grippe – sein Einsatz ist fraglich, es ist sozusagen ein Wettlauf mit der Zeit. Besonders prekär ist diese Personalie, weil sein Ersatz Arek Patyk angeschlagen aus dem Spiel in Bad Dürrheim herausging. Auch der zuletzt gefährliche Alen Lekavski musste am Montag mit dem Training aussetzen.

Die Freiburger machen sich am Mittwoch, begleitet von rund 100 Fans, auf den Weg in den Hegau. Nach dem 1:6-Heimdebakel gegen den FC 08 Villingen haben sie in der Meisterschaft wieder Tritt gefunden. Die beiden schweren Auswärtsspiele in Pfullendorf und Endingen konnten sie mit 2:1 gewinnen, sodass alle Chancen, zumindest auf Platz zwei, absolut intakt sind. Die Planungen für die neue Saison laufen, Ralf Eckert und sein Co-Trainer Axel Riesterer haben ihre Verträge verlängert, und viele Spieler gaben für die neue Saison schon ihre Zusage. Dennoch wird der FFC zwei Stammspieler verlieren: Stürmer Mike Enderle wechselt zum FC Denzlingen und Kevin Risch geht schon mal sicher eine Klasse höher, zum Bahlinger SC. (te)

FC Schonach – SC Markdorf (Mittwoch, 19 Uhr). – Der SC Markdorf tritt nach zuletzt zwei überzeugenden Landesliga-Siegen in Folge mit breiter Brust beim Liga-Konkurrenten FC Schonach an. Dort kann Trainer Bernd Filzinger aus dem Vollen schöpfen und auf seine beste Elf zurückgreifen: „Wir wollen im fünften Pokal-Auswärtsspiel nacheinander unsere Serie weiter ausbauen und ins Halbfinale“, gibt er die klare Zielsetzung vor. Noch nie zuvor sind die Markdorfer im Verbandspokal so weit gekommen. Die Bilanz in den beiden bisherigen Spielen gegen Schonach ist ausgeglichen. In der Vorrunde der aktuellen Landesliga-Saison siegten die Schonacher in Markdorf mit 2:1. Im Rückspiel revanchierte sich der SCM mit einem 5:2-Auswärtserfolg. (bla)