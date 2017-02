Heimspiel mit großer Brisanz für die A-Jugend der HSG Konstanz

Die Handballer der HSG Konstanz treffen in der A-Jugend-Bundesliga am Samstag auf den Tabellendritten Frisch Auf Göppingen.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – Frisch Auf Göppingen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Endlich, so ist von den Verantwortlichen der Konstanzer Bundesliga-A-Jugend zu vernehmen, endlich durfte man im überaus zerstückelten Spielplan einmal drei Partien in Folge bestreiten. Bis zum Saisonende Anfang April steht dem Konstanzer Zweitliga-Nachwuchs nach dem Heimspiel am Samstag gegen die Talente von Bundesligist Frisch Auf Göppingen an jedem Wochenende eine Bundesliga-Partie bevor.

HSG-Trainer Christian Korb freut sich: „Endlich kommt der Wettkampf ohne Unterbrechung.“ Zuletzt hatte seine Mannschaft Probleme, den Rhythmus immer und immer wieder von vorne aufnehmen zu müssen. Neben der Vorfreude auf den nun erstmals lückenlosen Spielplan ist auch die Freude auf das Duell mit einem weiteren Hochkaräter der Eliteklasse groß. Frisch Auf Göppingen, genau wie die HSG Konstanz in sechs Jahren A-Jugend-Bundesliga fünfmal für die höchste Liga qualifiziert, rangiert auf Tabellenplatz drei. Bis letzte Woche, als Konstanz beim Tabellenzweiten Balingen-Weilstetten unterlag und Göppingen etwas überraschend zu Hause knapp gegen Pforzheim verlor, war die Hoffnung bei Frisch Auf auf Platz zwei und die Teilnahme am Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft groß. Nun sind die Chancen der Schwaben deutlich gesunken und der Druck, in Konstanz gewinnen zu müssen, ist hoch.

Aber auch für die HSG Konstanz wäre ein Erfolg im Kampf um Platz sechs eminent wichtig. Kurioserweise weisen die Nachwuchskräfte vom Bodensee mit zwei Spielen in Rückstand nach Minuspunkten nur vier Zähler Rückstand auf Tabellenplatz drei und den nächsten Gegner auf. Zudem erinnert sich Christian Korb gerne an das Hinspiel, als seinem jungen Team ein deutliches Ausrufezeichen und ein 32:24-Auswärtscoup gelungen war. Thomas Zilm schließt sich seinem Trainerkollegen an: „Platz sechs ist immer noch in unserem Fokus, davon weichen wir nicht ab, solange die Chance noch da ist. Wir wollen zu Hause gewinnen und weiter ein Wörtchen dabei mitreden. Wenn es dann am Ende nur der siebte, achte oder neunte Platz wird, ist das so, aber wir geben bis zuletzt nicht auf.“

Dabei kann er auf eine, trotz einiger an Grippe erkrankter Akteure, gute Trainingswoche zurückblicken. Möglicherweise kann sogar der wichtige Rechtsaußen Jerome Portmann wieder mitwirken. Dabei muss die HSG Konstanz unbedingt Linkshänder Joschua Braun in den Griff bekommen, der mit 101 Toren die Torschützenliste der A-Jugend-Bundesliga anführt. Auf Platz drei der ligaweit besten Torschützen folgt neben dem Auswahlspieler mit Felix Zeiler (90 Treffer) ein weiterer Ausnahmekönner in den Reihen des Erstliga-Nachwuchses, der die drittbeste Offensive sowie die drittbeste Abwehr unter den Mannschaften mit 15 absolvierten Spielen stellt. Somit dürfen die Zuschauer ein hochattraktives Spiel mit einiger Brisanz erwarten. (joa)