Beachvolleyball Heimspiel für Favoritinnen in Überlingen

Am Wochenende wird bei den Beach Days in Überlingen die Landesmeisterschaft im Beachvolleyball ausgetragen. Die beiden Konstanzerinnen Marie Dinkelacker und Britta Steffens sind an Position eins gesetzt.

Beachvolleyball: Zum krönenden Abschluss der Sparkasse Bodensee Beach Days in Überlingen kommen die besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer aus Baden-Württemberg an den Bodensee, um den Landesmeister auszuspielen. Im fünften Jahr der Veranstaltung ist der LBS Cup zu Gast, die zweitgrößte Serie in Deutschland. Allerdings werden zum ersten Mal die Landesmeister in Überlingen ermittelt.

„Es ist für uns eine kleine Auszeichnung, dass wir die baden-württembergische Meisterschaft austragen dürfen“, freut sich Markus Dufner, Organisator von MSC Sportmarketing. „Die Spieler und Verantwortlichen sowie die zahlreichen Zuschauer haben sich immer wohlgefühlt.“ Und genau so soll es auch dieses Mal sein, wenn heute ab 9 Uhr aufgeschlagen wird. Am ersten Tag stehen auf dem Center Court auf dem Landungsplatz und auf den Feldern im Westbad die Spiele auf dem Programm. Am Sonntag geht es ausschließlich auf dem Center Court zur Sache.

Bei den Damen stehen vor allem Marie Dinkelacker und Britta Steffens im Fokus. Die Konstanzerinnen haben vor zwei Jahren in Überlingen gewonnen und sind an Nummer eins gesetzt. Die Favoritinnen haben einen Lauf, die Gesamtwertung im LBS Cup ist ihnen kaum noch zu nehmen. Bei allen drei Starts gewannen sie in diesem Jahr bei A-Top-Turnieren, der höchsten Spielklasse der Serie. „Wir versuchen, gute Spiele zu zeigen und wollen natürlich gewinnen“, sagt Marie Dinkelacker. Auf das Turnier in Überlingen freuen sie sich ganz besonders. „Es ist quasi unser Heimspiel“, sagt Britta Steffens. „Es werden viele Freunde von uns da sein, was uns zusätzlich motiviert.“ Und Dinkelacker fügt hinzu: „Die Stimmung ist in den vergangenen Jahren in Überlingen immer eine ganz besondere gewesen.“ Im Zwölferfeld sind Dinkelacker/Steffens die einzigen Starter aus der Region.

Bei den Herren sieht das etwas anders aus. Zwar kommt das top gesetzte Duo aus Stuttgart, aber an Position drei ist der Friedrichshafener Niklas Stooß mit seinem Partner Florian Schweikart aus Augsburg gesetzt. Andreas Bender von den Untersee Volleys aus Radolfzell tritt mit Simon Schmid aus Freiburg auf Platz neun gesetzt an. Ebenfalls von den Untersee Volleys mit dabei ist Matthias Vogelgsang mit Hannes Lampert (Bad Waldsee). Der Konstanzer Lars Hammer, der gemeinsam mit Lukas Bauer antritt, hat lediglich Außenseiterchancen im 16 Mannschaften starken Feld.

Ergebnis Beachtennis

Beim Weltranglisten-Beachtennisturnier in Überlingen setzten sich etwas überraschend die an Platz drei gesetzten Schweizer Kevin Fischer und Noah Maertens durch. Das an Nummer eins gesetzte Paar Oliver Munz und Alexander Staehle unterlag im Halbfinale. Im Endspiel setzten sich Fischer/Maertens gegen die Nummer zwei Benjamin Blank und Tobias Notter durch. Weitere Informationen zum Beachtennis und zum Programm der baden-württembergischen Meisterschaften im Beachvolleyball gibt es im Internet unter: www.beach-days-ueberlingen.de