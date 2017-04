Segeln Heimsieg für Buck/Schneider

121 Jugendliche starten beim Zeller Sparkassen Cup. Ein Radolfzeller Duo gewinnt bei den 29ern

Segeln: Der Hafen des Yacht-Club Radolfzell war Austragungsort des Internationalen Zeller Sparkassen Cup. 121 jugendliche Seglerinnen und Segler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz starteten in den Bootsklassen Opti A und B, 420er Jollen und 29er. Um einen fairen Wettkampf ohne Behinderungen sicherzustellen, wurde auf zwei getrennten Regattabahnen gestartet.

Das sonnige Frühlingswetter trübte sich am Samstagvormittag immer mehr ein. Mit den Wolken kam auch der ersehnte Wind aus westlicher Richtung. Regattaleiter Alexander Dietrich für die Opti und Michael Zeiser für die 420er und 29er konnten die jugendlichen Segler zur ersten Wettfahrt auf den Untersee vor Radolfzell schicken. Es herrschten ideale Windbedingungen, sodass bereits am Samstag vier der sechs für die Optis und fünf der acht ausgeschriebenen Wettfahrten für die 420er und 29er gewertet werden konnten. Die Schiedsrichter auf den Jury-Booten hatten keine Veranlassung, irgendwelche Proteste anzunehmen, da alle Regattateilnehmer sehr diszipliniert um die besten Positionen an den Luv- und Leetonnen kämpften. Selbst das noch sehr kalte Bodenseewasser, welches drei jugendliche Segler durch Kenterung ihrer Boote zu spüren bekamen, trübte nicht die tolle Stimmung während der Regatta.

Der Sonntagmorgen begann wieder recht sonnig mit wenigen Wolken. Allerdings stellte sich der nötige Wind für die noch ausstehenden Wettfahrten nicht ein. Das komplette Regattafeld mit allen Booten war ausgelaufen, um bei einsetzendem Wind sofort starten zu können. Nachdem sich bis gegen 13 Uhr der Untersee immer noch von seiner sonnigen Seite, aber ohne spürbaren Wind zeigte, wurden die Boote wieder in den Hafen zurückgeschickt und der Wettbewerb beendet.

In der stärksten gemeldeten Klasse der Opti B (47 Boote) siegte souverän mit drei Punkten David Rohde, Yachtclub Hard (AU) vor Elias Fauser (Konstanzer Yachtclub/5 Punkte) und Finn Meichle (Yachtclub Langenargen/9). Bei den Opti A (32 Boote) errang Magdalena Laesser vom Yachtclub Bregenz (AU) mit fünf Punkten den Sieg, gefolgt von Jakob Voltmer (Yacht-Club Radolfzell/7) und Paul Kaifler (Yachtclub Langenargen) mit acht Punkten.

Nach harten Positionskämpfen bereits auf der Startlinie belegte bei den 420er Jollen das Duo Lukas Rohde/Gian-Luca Venturiello vom Yachtclub Hard (AU) mit acht Punkten den ersten Platz. Annika Hafner/Siri Rapach vom Württembergischer Yachtclub erreichten mit zwölf Punkten den zweiten Platz, gefolgt von ihren Vereinskollegen Justin Venger/Sissi Wensel mit 13 Punkten.

Ihren ersten Heimsieg feierten Moritz Buck/Luca Schneider (Yachtclub Radolfzell) mit fünf Punkten bei den 29ern. Die Vorjahressieger Niklas und Alisa Engelmann vom Yachtclub Langenargen belegten mit acht Punkten den zweiten Platz vor Florian Steuerer/ Moritz Fiebig (Augsburger Segler-Club) mit zehn Punkten.

