Fußball Heimpremiere für FC Singen 04

Die Hohentwieler empfangen am Samstag im Aufsteigerduell der Landesliga den SC Hofstetten.

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – SC Hofstetten (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Die ersten 90 Minuten in der Verbandsliga sind für den Aufsteiger aus Singen gespielt. Die Hegauer kehrten mit einer knappen 1:2-Niederlage in die Heimat zurück, doch die Art und Weise wie sich das Team in Auggen verkauft hat, macht Mut für die kommenden Aufgaben. Die Elf von Trainer Vice Barjasic zeigte eine kämpferisch starke Vorstellung und belohnte sich zwischenzeitlich mit dem Ausgleich. Dann zeigte sich aber, dass einige Spieler der Blau-Gelben ihr erstes Verbandsligaspiel überhaupt absolvierten und die notwendige Cleverness erst noch gelernt werden muss. Singens Coach war nicht unzufrieden, aber er betonte auch, „dass wir uns zuerst einmal in dieser Liga zurechtfinden müssen. Wir müssen weiter hart arbeiten, dann kommen auch die Siege.“

Zum ersten Heimspiel kommt es am Samstag gegen den Mitaufsteiger vom SC Hofstetten. Die Ortenauer mussten im ersten Spiel eine knappe 1:2-Heimniederlage einstecken, die äußerst unglücklich durch zwei Eigentore zustande kam. Die Gäste wollen in Singen unbedingt die ersten Punkte einfahren und kündigten bereits einen Fanbus an. Auf Singener Seite möchte man ebenfalls die ersten Zähler auf der Habenseite verbuchen. Dass dieses Vorhaben an sich schwer genug ist, wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass Trainer Barjasic auf einige Akteure verzichten muss. Doch dies will man nicht als Ausrede gelten lassen. Die Mannschaft will zeigen, dass sie auch mit solchen Rückschlägen umgehen kann. (mab)