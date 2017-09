Ringen Heimniederlage für KSV Taisersdorf

Im Regionalliga-Kampf gegen den AB Aichhalden verlor der KSV Taisersdorf trotz Aufholjagd knapp mit 12:13.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

AB Aichhalden

12:13

Auch wenn der KSV Linzgau Taisersdorf als Außenseiter gegen den AB Aichhalden auf die Matte ging, brauchten die zahlreichen Ringkampffans ihr Kommen nicht zu bereuen. Die Linzgauer lieferten gegen die favorisierte Staffel aus Württemberg, gegen die es in der vergangenen Saison zwei deutliche Niederlagen gesetzt hatte, einen großen Kampf und musste sich am Ende trotz sechs Einzelsiegen nur um einen Punkt geschlagen geben. Die Taisersdorfer „Steinböcke“ zeigten eine durchweg starke kämpferische Leistung und haben sich wohl bei den kommenden Gegnern durch dieses Ergebnis sicherlich noch mehr Respekt verschafft.

Schon im ersten Duell zeigte der 16-Jährige Darwish Mahmodi gegen den 46-Jährigen Uwe Schullian, was er dazugelernt hat. Gab es im vergangenen Jahr noch zwei Schulterniederlagen für ihn, setzte sich der Linzgauer dieses Mal knapp mit 3:2 Zählern durch. Anschließend konnten zwei Mal die Gästefans jubeln. Ihre beiden bulgarischen Neuzugänge holten die erwarteten Siege, wobei im Schwergewicht Denis Stricker gegen den Siebten der U23-EM nur drei Mannschaftspunkte abgab. In der Klasse bis 98 kg erkämpfte sich Marco Martin gegen den defensiv eingestellten Frank Schwab einen 6:0-Punktsieg. Im letzten Kampf vor der Pause gab es eine weitere Überraschung. Den 0:2-Rückstand konnte der kampfstarke Samuel Hermann in der zweiten Runde in einen 4:2-Punktsieg drehen und zum 4:7-Gesamtstand verkürzen.

Kaum war der Jubel bei den KSV-Fans verklungen, mussten sie zum Auftakt nach der Pause die 2:6-Niederlage des sieggewohnten Simon Weißhaar verkraften. Anschließend war auch noch Steffen Krämer beim Überlegenheitssieg des sehr starken ABA-Ringers Lorenz Brüstle chancenlos. Somit lagen die Gastgeber plötzlich fast uneinholbar mit 4:13 Punkten zurück. Kein Grund für Mario Häuslbauer, den Kopf hängen zu lassen. Der 39-Jährige KSV-Routinier läutete in seiner unnachahmlichen Art mit einem 13:0-Punktsieg die Aufholjagd ein, wobei ihm nur zwei Zähler zum Überlegenheitssieg fehlten. Patrick Käppeler stand dem in nichts nach und holte bei seinem 12:3-Punktsieg ebenfalls drei Mannschaftspunkte. Somit musste beim Stande von 10:13 der letzte Kampf die Entscheidung bringen. Ringertrainer Andreas Rinderle gab alles, kam aber gegen den sehr auf Defensive eingestellten Christian Bantle nicht über einen 5:0-Punktsieg hinaus und konnte so nur noch zum unglücklichen 12:13-Endstand verkürzen. Nach zwei Niederlagen belegen die Taisersdorfer mit 0:4 Punkten den neunten Tabellenplatz. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Darwish Mahmodi – Uwe Schullian 1:0 PS (3:2)

61G: Marius Meyer – Radostin Shindov 0:4 SS (0:12)

66F: Samuel Hermann – Michael Wilhelm 1:0 PS (4:2)

71G: Steffen Krämer – Lorenz Brüstle 0:4 TÜ (1:17)

75F: Patrick Käppeler – Daniel Eberhardt 3:0 PS (12:3)

75G: Andreas Rinderle – Christian Bantle 2:0 PS (5:0)

80F: Mario Häuslbauer – Pius Moosmann 3:0 PS (13:0)

86G: Simon Weißhaar – Roman Brüstle 0:2 PS (2:6)

98F: Marco Martin – Frank Schwab 2:0 PS (6:0)

130G: Dennis Stricker – Constantin Hutuleac 0:3 PS (0:12)