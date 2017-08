Fußball Hegauer FV zieht in die zweite Runde ein

Die Spielerinnen von Trainer Gino Radice setzen sich im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SV Weinberg mit 4:2 durch

Frauenfußball, DFB-Pokal, 2. Runde

Hegauer FV

SV Weinberg

4:2 (1:1)

Nach einer in allen Belangen starken Leistung kann der Hegauer FV nun Anfang Oktober auf einen namhaften Gegner im Engener Hegau-Stadion freuen. Der Auftakt des DFB-Erstrundenspiels verlief aber sehr unglücklich. Nach einem Missverständnis zwischen Corinna Knisel und HFV-Torhüterin Selina Szell kam Gästespielerin Christina Schellenberg an den Ball und konnte den Ball umbedrängt ins Tor schieben. Die HFV-Elf brauchte ein paar Minuten, ehe sie Zugriff auf das Spiel bekam. Einer schneller Spielzug über Jana Kaiser und Nadine Grützmacher brachte den schnellen Ausgleich. Grützmacher legte quer auf Luisa Radice, die überlegt zum 1:1 (10.) vollendete.

In der Folge war das Spiel recht ausgeglichen, wobei sich die HFV-Elf immer mehr Anteile erarbeiten konnte. In der 21. Minute konnte May im Gästetor einen Schuss von Luisa Radice abwehren. Kurz darauf zeichnete May sich erneut aus, als sie Tabea Griß den Ball vom Fuß fischte (23.). Weinberg fand in dieser Phase in der Offensive überhaupt nicht statt und hatte Glück, dass die Hegauerinnen ihre Chancen nicht verwerten konnten. Nach einer herrlichen Flanke von Corinna Knisel köpfte Carmen Hirt den Ball über die Querlatte des Weinberger Tors (32.). In der 39. Minute klärte SV-Keeperin May vor dem eigenen Strafraum vor der heranstürmenden Radice. Der erste gefährliche Angriff der Gäste wurde in der 41. Minute notiert, als Tabea Griß gegen Schellenberg zur Ecke klären konnte. Von einem Ligaunterschied war nichts zu erkennen, ganz im Gegenteil, tonangebend waren die Hegauerinnen.

Auch im zweiten Abschnitt war die Mannschaft von Trainer Gino Radice sofort wieder im Spiel. Einen tollen Spielzug, bei dem Jana Kaiser herrlich in die Schnittstelle spielte, vollendete Luisa Radice im zweiten Versuch zur Führung für den HFV (58.). Kurz darauf lenkte HFV-Torhüterin Selina Szell eine Chance von Rößler um den Pfosten (60.). Die Gastgeberinnen spielten weiter nach vorne und wurden belohnt: Luisa Radice krönte ihre Leistung mit dem dritten Treffer (62.). Durch eine unglückliche Aktion kamen die Gäste aus dem Nichts heraus nochmals heran. Selina Szell wollte einen Eckball auf den kurzen Pfosten klären und lenkte dabei den Ball ins eigene Tor (70.). Nun war der SV Weinberg besser im Spiel und drängte auf den Ausgleich, wobei die Hegauerinnen weiterhin mit großem Einsatz spielten und kaum etwas Zwingendes zuließen. Ein Distanzschuss von Nina Heisel ging über das Hegauer Tor (78.). In der Schlussphase brannte nichts mehr an, ganz im Gegenteil: Jana Butsch sorgte eine Minute vor Spielende mit dem Treffer zum 4:2 (89.) für die Entscheidung. HFV-Coach Gino: „Wir sind heute mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und haben uns mit einer sehr engagierten Leistung verdient für die zweite Runde qualifiziert. Auch der frühe Rückstand hat uns nicht aus dem Rhythmus gebracht, an diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen“. (roe)

Hegauer FV: Szell (Tor); Knisel, Fleig, Hahn, Ronecker, Griß (85. Sauter), Kaiser, Grützmacher (84. Butsch), Becker (68. Walde), Hirt, Radice. – Tore: 0:1 (4.) Schellenberg, 1:1 (10.) Radice, 2:1 (58.) Radice, 3:1 (62.) Radice, 3:2 (70./ET) Szell, 4:2 (89.) Butsch. – SR: Kuttelwascher (Neckarau).