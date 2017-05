Frauenfußball Hegauer FV verliert beim 1. FC Nürnberg

In der Frauen-Regionalliga unterlag der Hegauer FV dem 1. FC Nürnberg.

Fußball, Regionalliga Frauen

1. FC Nürnberg

Hegauer FV

2:1 (0:1)

„Heute hätten wir mehr verdient gehabt. Wir hatten gute Möglichkeiten, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Wir müssen das Spiel im zweiten Abschnitt besser kontrollieren“, so das Fazit von Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim HFV, nach der knappen Niederlage in Nürnberg. Mit einem Sieg hätten die Hegauerinnen bis auf sechs Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz heranrücken können.

Mit Berenice Becker und Nina Finkbeiner standen dem Hegauer FV nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung, die beide schon am Vortag ein Spiel bei den Juniorinnen absolviert hatten. Die Mannschaft zeigte dennoch ein gutes Spiel und bestimmte über weite Phasen die erste Hälfte. Bereits in der 1. Minute klärte Nürnbergs Torhüterin Lea Paulick gegen HFV-Spielführerin Luisa Radice mit einer starken Parade. In der 11. Minute eine weitere gute HFV-Chance, doch statt den direkten Abschluss zu suchen, legte Radice den Ball quer. Kurz darauf Glück für den HFV, als ein Schuss von Gina Steiner die Querlatte streifte. FCN-Torhüterin Paulick hielt einen Freistoß von Tabea Griß fest (14.). Carina Walde lenkte einen gefährlichen 20-Meter-Schuss von Luisa Reichert zur Ecke ab (21.). Nach einer herrlichen Flanke von Corinna Knisel stand Tabea Griß goldrichtig und erzielte mit einem Kopfball aus zehn Metern die Führung für den HFV (22.). Nürnberg war mit schnellem Konterspiel immer gefährlich. So konnte die HFV-Defensive mit Umsicht und Glück eine Nürnberger Doppelchance klären (37.). Den möglichen zweiten HFV-Treffer kurz vor der Pause verhinderte FCN-Torhüterin Paulick, als sie vor dem Strafraum einen Tick vor der heranstürmenden Luisa Radice am Ball war (43.).

Zwei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Anne Fleigs Torschuss aus kurzer Distanz gerade noch von einer Nürnberger Abwehrspielerin geblockt wurde (47.). Kurz darauf suchte Luisa Radice nach einer schönen Einzelaktion den direkten Abschluss und übersah dabei Carmen Hirt, die in der Mitte völlig frei vor dem leeren Tor stand (50.). Bei einem Nürnberger Eckball traf die spätere Doppeltorschützin Caroline Ebert aus der Drehung an die Querlatte (59.). In dieser Phase verloren die Hegauerinnen ihre Linie und Ordnung. Nürnberg hatte nun deutlich mehr vom Spiel. Caroline Ebert erzielte in der 64. Minute nach einem Konter den 1:1-Ausgleich. Die Hegauerinnen agierten nun zu verkrampft. Beim 2:1 der Gastgeberinnen – wieder bei einem Konter – fehlte erneut die Absicherung in der Defensivreihe des HFV. (roe)

Hegauer FV: Walde (Tor); Knisel (85. Finkbeiner), Hahn, Formanski, Fleig, Hirt, Kaiser, Fischer, Griß, Scharf (73. Becker), Radice. – Tore: 0:1 (22.) Griß, 1:1 (64.) Eberth, 1:2 (84.) Eberth. – SR: Schraml (Neudorf).