Frauenfußball Hegauer FV verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Im letzten Regionalliga-Heimspiel hat sich der Hegauer FV mit einem 4:0-Sieg vom eigenen Publikum in die Oberliga verabschiedet. Am kommenden Samstag ist das letzte Regionalligaspiel in dieser Saison beim FFC Wacker München

Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

FC 04 Ingolstadt

4:0 (1:0)

Mit einem Blitzstart ging es für die Hegauerinnen gegen Ingolstadt los. Sie fingen das Anspiel der Gäste ab und über Jana Kaiser wurde Lea Scharf eingesetzt, die in der 1. Minute das 1:0 erzielte. Die Grundausrichtung beim HFV war auf eine stabile Defensive ausgerichtet. Die Hegauerinnen agierten defensiv gut organisiert, sodass die meisten lang gespielten Angriffe der Gäste gut abgefangen wurden. Durch schnelles Umschaltspiel kamen die Hegauerinnen zu einigen guten Möglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 59. Minute, ehe der nächste Treffer notiert werden konnte. Bei einem Eckball von Luisa Radice stand Tabea Griß genau richtig und erzielte per Kopf das 2:0. Nach Zuspiel von Jana Kaiser marschierte Luisa Radice in der 67. Minute auf und davon, umspielte im Eins-gegen-Eins FC-Torhüterin Franziska Maier und schob den Ball ins Gästetor. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Tabea Griß für einen persönlichen Doppelpack. Sie setzte bei einem zu kurz geratenen Rückpass aus der Gäste-Defensive beherzt nach, erlief sich den Ball, umspielte Torhüterin Maier und setzte den Ball zum 4:0 (74.) in die Maschen.

Am Ende war es ein verdienter Sieg der HFV-Elf, die sich nach dem Halbfinalsieg im SBFV-Pokal nochmals neues Selbstvertrauen für das Endspiel am Pfingstmontag gegen den FC Grüningen geholt hat. Unglücklich und ärgerlich ist, dass die spielleitenden Verbände die Termine nicht gut abstimmen. So fahren die Hegauerinnen am Pfingstsamstag zum letzten Regionalligaspiel nach München und haben dann am Pfingstmontag das SBFV-Pokalfinale als Saisonabschluss. (roe)

Hegauer FV: Walde, Hahn, Fleig, Ronecker, Finkbeiner (46. Hirt), Becker (46. Braun), Kaiser, Castiglione (46. Fischer), Scharf, Griß, Radice. – Tore: 1:0 (1.) Scharf, 2:0 (59.) Griß, 3:0 (67.) Radice, 4:0 (74.) Griß.