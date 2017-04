Frauenfußball Hegauer FV tritt beim 1. FC Nürnberg an

Am 18. Spieltag reist das Frauen Regionalliga-Team des Hegauer FV zum Tabellenvierten 1. FC Nürnberg. Wenn es dem Hegauer FV gelingen sollte, in Franken eine Siegesserie zu starten, dann ist der Klassenerhalt noch möglich

Frauenfußball, Regionalliga: 1. FC Nürnberg – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Die Leistung der Hegauerinnen am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer aus Freiburg hat absolut gestimmt. Mit einer konsequenteren Chancenverwertung hätte die HFV-Elf sogar als Sieger vom Platz gehen können. An diese Leistung gilt es anzuknüpfen. Am Ende war es ein Punkt, eigentlich zu wenig, denn für die Hegauerinnen zählen nur noch Siege. Gegen alle fünf kommenden Gegner hat der Hegauer FV in der Vergangenheit teilweise schon mehrfach bewiesen, dass er als Sieger vom Platz gehen kann.

Michael Rösch, Sportlicher Leiter: „Wenn wir die Chance auf den Klassenerhalt aufrecht halten wollen, muss die Mannschaft in den letzten Spielen eine Siegesserie abliefern“. Die vier Punkte aus den letzten beiden Spielen und der Sieg im Viertelfinale des SBFV-Pokals haben das Selbstvertrauen der HFV-Elf auf alle Fälle wieder gestärkt. An der prekären personellen Situation lässt sich nicht mehr viel ändern. Es müssen die Spielerinnen richten, die am jeweiligen Spieltag zur Verfügung stehen.

Nach dem Freiburg-Spiel war HFV-Coach Gino Radice aber sehr zufrieden mit seinem Team: „Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie bereit ist, bis zum letzten Spieltag alles zu geben. Der Punktgewinn ist hochverdient. Toll, wie das Team die vielen Ausfälle immer wieder wegsteckt“.

Auch gegen Nürnberg gibt es in Sachen Aufstellung wieder einige Fragen, die erst am Spieltag beantwortet werden können. Einfach wird die Aufgabe im Fränkischen auf keinen Fall. Die Clubberinnen haben die letzten drei Spiele nicht verloren und mit 26 Punkten auf dem Konto den Klassenerhalt bereits sicher in der Tasche. Das Spiel in der Vorrunde in Engen entschied Nürnberg für sich, die HFV-Elf hat also auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Der Club kann personell aus dem Vollen schöpfen, spielt sehr variabel, hat schnelle Außenspielerinnen und treffsichere Stürmerinnen, die bereits 30 Tore erzielt haben. Allerdings hat die Defensive des 1. FC auch schon 26 Gegentore zugelassen. Hier gilt es für die Hegauerinnen, die sich ergebenden Chancen auch zu nutzen.

Das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV empfängt am Samstag auf dem Sportplatz in Binningen den FC Denzlingen (16 Uhr). Die U-17-Juniorinnen spielen ebenfalls am Samstag um 16 Uhr in der Oberliga beim SV Böblingen. (roe)