vor 6 Stunden SK Frauenfußball Hegauer FV steht im Finale

Die Fußballerinnen haben im Halbfinale des SBFV-Pokals den SV Gottenheim mit 1:0 geschlagen. In der Regionalliga bestreitet der designierte Absteiger am Sonntag in Binningen gegen den FC 04 Ingolstadt sein letztes Heimspiel.