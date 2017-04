Frauenfußball Hegauer FV punktet gegen den Spitzenreiter

Der Hegauer FV hat im Südbaden-Derby der Frauen-Regionalliga dem favorisierten Tabellenführer SC Freiburg II einen Punkt abgetrotzt. Die Hegauerinnen belohnten sich mit einem Punkt gegen die Bundesligareserve, der aber, wenn man die aktuelle Tabellensituation betrachtet, eigentlich zu wenig ist. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Es braucht schon ein kleines Fußballwunder, um den Klassenerhalt in den letzten fünf Spielen noch zu erreichen

Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

SC Freiburg II

2:2 (1:1)

Corinna Knisel musste verletzt passen, dazu fehlten Lea Scharf, Kristin Ronecker und Eve Schmidt. Auch ohne sie stand die HFV-Elf in der Anfangsphase kompakt und diszipliniert in der Defensive und ließ den Gegner kommen. Die erste gute Möglichkeit hatte in der 11. Minute Luisa Radice, deren Schuss aus sieben Metern von der SC-Abwehr geblockt wurde. Glück hatten die Hegauerinnen, das ein abgefälschter Schuss von SC-Spielertrainerin Myriam Krüger am Pfosten landete (25.). Im Anschluss an einen Eckball der Gäste ging der Ball knapp über das HFV-Tor (28.). Tabea Griß sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumgrenze für das 1:0 (33.), doch nur drei Minuten später schoss SC-Spielerin Juliane Maier bei einem Freistoß HFV-Abwehrchefin Anja Hahn in der Mauer ab. Der Abpraller landete bei der freistehenden Larissa Hummel, die den Ball aus 18 Metern zum Ausgleich ins Tor hämmerte (35.).

Der erste Angriff der zweiten Hälfte führte zum 1:2 durch Nicole Eckerle (46.) – die HFV-Elf war aber nicht weiter schockiert. SC-Torhüterin Louisa Moser klärte stark gegen Luisa Radice (49.). Bei einem guten Angriff über Verena Fischer wurde ein Schuss von Griß gerade noch geblockt (51.). Dann jubelten wieder die Hegauerinnen, als Jana Kaiser im Anschluss an eine Radice-Ecke den Abpraller aus kurzer Distanz in die Maschen setzte (53.). Beide Teams hatten nun Chancen. In der Schlussphase hätten beide Teams den Sieg klarmachen können, doch die beiden Torhüterinnen bewahrten ihre Teams mit starken Paraden vor einer Niederlage. „Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie bereit ist, bis zum letzten Spieltag alles zu geben. Der Punktgewinn ist hochverdient. Toll, wie das Team die vielen Ausfälle immer wieder wegsteckt“, sagte HFV-Trainer Gino Radice. (roe)

HFV: Walde, Hahn, Formanski, Fleig, Fischer, Braun (70. Butsch), Hirt, Kaiser, Griß, Becker, Radice (89. Finkbeiner). – Tore: 1:0 (33.) Griß, 1:1 (36.) Hummel, 1:2 (46.) Eckerle, 2:2 (53.) Kaiser.