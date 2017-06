Frauenfußball Hegauer FV peilt den zehnten SBFV-Pokalsieg an

Am Montag kämpfen die Fußballerinnen des Hegauer FV in Hausen im Wiesental gegen den FC Grüningen um den SBFV-Pokal. Bereits am Samstag bestreiten sie ihr letztes Regionalligaspiel beim FFC Wacker München.

Frauenfußball, SBFV-Pokal-Finale: Hegauer FV – FC Grüningen (Montag, 16 Uhr, Hausen im Wiesental). – Neunmal haben die Fußballerinnen des Hegauer FV den Südbadischen Vereinspokal gewonnen, damit sind sie schon jetzt SBFV-Rekordpokalsieger. Am Pfingstmontag können sie ihre Sammlung nun in den zweistelligen Bereich heben. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga können die Hegauerinnen die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen und sich in der neuen Saison in der Oberliga sportlich konsolidieren.

Auf dem Weg ins Finale hat es der Noch-Regionalligist nur beim 1:0-Halbfinalsieg beim Verbandsliga-Vizemeister SV Gottenheim etwas spannend gemacht. Ansonsten gab es klare Erfolge: 8:0 gegen die SG Wittlingen/Wollbach, 11:0 gegen den SV Todtnau und ein 8:1 gegen den FC Hausen i.W. Der FC Grüningen hatte es mit Gegnern aus der Landesliga zu tun und setzte sich knapp mit 2:1 und 3:2 durch, im Halfinale gab es ein 2:0 gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt. Für die Schwarzwälderinnen ist es die dritte Finalteilnahme. 2013 unterlagen sie dem Hegauer FV und 2015 dem PSV Freiburg.

„Im SBFV-Pokal waren wir in den letzten Jahren immer der Favorit und konnten uns auch in teilweise engen Finalspielen am Ende durchsetzen. Wir werden uns auf den FC Grüningen einstellen und das kampfstarke Team ganz sicher nicht unterschätzen“, sagt Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV. Mit der Wahl des Finalorts Hausen im Wiesental sind beide Vereine nicht glücklich. Sowohl für den HFV als auch für Grüningen sind es lange Fahrten über den Feldberg und man rechnet damit, dass nicht viele Anhänger die lange Anreise auf sich nehmen werden. Für den HFV kommt noch ein zweites Ärgernis hinzu: Das Finale am Pfingstmontag ist das vierte Spiel (Liga und Pokal) binnen zehn Tagen.

Regionalliga: FFC Wacker München – Hegauer FV (Samstag, 14 Uhr). – Schon am Samstag reist der Hegauer FV nach München und bestreitet gegen den FFC Wacker München das vorerst letzte Regionalligaspiel. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Die Hegauerinnen sind abgestiegen, München bleibt als Siebter nach einer schwierigen Hinrunde in der Liga. (roe)