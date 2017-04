Fußball Hegauer FV löst Pokalaufgabe souverän

Mit einem klaren und verdienten 8:0-Sieg gegen die SG Wittlingen-Wollbach hat der Hegauer FV das Halbfinale im Südbadischen Pokal erreicht. Die Mannschaft des Trainer-Teams Gino Radice und Uwe Kreuz löste die Pokalaufgabe am Osterwochenende sehr konzentriert

Fußball, Frauen-SBFV-Pokal, Viertelfinale

SG Wittlingen-Wollbach

Hegauer FV

0:8 (0:3)

Nach neun Südbadischen Pokalsiegen weiß man beim Hegauer FV, wie man gegen unterklassige, aber hochmotivierte Pokalgegner agieren muss. Konzentriert und engagiert gingen die Hegauerinnen, bei denen mit Hannah Keller im Tor, Berenice Becker sowie Jana Butsch drei U-17-Juniorinnen im Kader waren, in die Begegnung. Auf dem nicht einfach zu bespielenden Wittlinger Rasenplatz wurde die agile und kämpferisch starke Mannschaft der SG Wittlingen-Wollbach in keiner Phase unterschätzt. Die HFV-Defensive stand vom Anpfiff weg kompakt und sicher. In der Offensive war es gegen die vielbeinige und variable SG-Abwehr zunächst ein Geduldspiel. Carmen Hirt hatte bei einem misslungenen Abschlag von SG-Torhüterin Fabienne Grauer den richtigen Riecher und zirkelte den Ball zum 0:1 (20.) ins Tor. Tabea Griß hatte kurz darauf eine Riesenchance, scheiterte aber freistehend (23.). HFV-Spielführerin Luisa Radice sorgte mit einem Doppelpack (28., 33.) für eine beruhigende Führung und bereits vor der Pause für eine Vorentscheidung. Die einzige SG-Chance resultierte aus einem Freistoß von Annika Baumann, bei dem HFV-Torhüterin Hannah Keller ihr Team mit einer starken Parade vor einem Gegentreffer bewahrte.

Nach einem schnellen Spielzug über die linke Seite und einer genauen Hereingabe von Luisa Radice stand Jana Kaiser richtig und drückte den Ball zum 0:4 (57.) ins Tor. Luisa Radice sorgte kurz darauf mit ihrem dritten Treffer für das 0:5 (60.). Die Gastgeberinnen steckten aber nie auf und versuchten immer wieder Angriffe in Richtung Gästetor zu starten, die aber zu keinem gefährlichen Torabschluss führten. U-17-Juniorin Jana Butsch erzielte von der Strafraumgrenze ihren ersten Pflichtspieltreffer bei den Frauen (68.). Völlig unnötig verletzte sich Jana Braun nach einem Foul am Sprunggelenk, sodass die Hegauerinnen die letzten 20 Minuten zu zehnt spielen mussten. Anja Hahn mit einem direkt verwandelten Freistoß (88.) und Tabea Griß (90.) sorgten in den Schlussminuten für das Endergebnis. Im Halbfinale wartet nun der Verbandsligazweite SV Gottenheim auf den Hegauer FV. Da beide Mannschaften am Tag vor dem Halbfinale am 1. Mai ein Ligaspiel haben, muss der Termin noch abgestimmt werden. (roe)

Hegauer FV: Keller, Hahn, Hirt (60. Becker), Ronecker (63. Butsch), Knisel (46. Schmidt), Fleig, Braun, Kaiser (68. Formanski), Scharf, Griß, Radice. – Tore: 0:1 (20.) Hirt, 0:2 (27.) Radice, 0:3 (33.) Radice, 0:4 (57.) Kaiser, 0:5 (60.) Radice, 0:6 (68.), 0:7 (88.) Hahn, 0:8 (90.) Griß.