Fußball Hegauer FV holt wichtige Zähler

Der im Abstiegskampf steckende Hegauer FV gewann in der Fußball-Landesliga gegen den Tabellenführer FC Radolfzell mit 4:1.

Fußball, Landesliga

Hegauer FV

FC 03 Radolfzell

4:1 (1:0)

In einer schnellen Landesligabegegnung mit zahlreichen Chancen schlug der Hegauer FV den FC Radolfzell mit einer überragenden Leistung. Die Gäste bestimmten zunächst das Spiel, hatten jedoch immer Mühe, die schnellen Konter der Platzherren zu unterbinden. In der 5. Minute musste HFV-Torhüter Maus sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Scheu zu parieren. In der 18. Minute verzog Müller nach einem Konter nur knapp, ebenso Greco zehn Minuten später. Kurz zuvor verzog Krüger freistehend. In der 30. Minute wurde Schneider im Strafraum umgestoßen, und Greco verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich: M. Schafhäutle vertändelte in Nähe der Eckfahne den Ball an Aichem, dessen Flanke Krüger zum 1:1 ins Tor lenkte. Durch einen Doppelschlag zogen die Platzherren auf 3:1 davon. Zunächst nahm Greco einen exakten Pass von Schneider auf und schob den Ball ins Netz, dann wurde Caré von Schneider freigespielt und traf mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze. Im Gegenzug verhinderte Maus gegen Krüger den sicher geglaubten Anschlusstreffer. Die letzten zwanzig Minuten sahen die Zuschauer einen einzigen Sturmlauf des Tabellenführers, doch die Abwehr der Platzherren bekam immer ein Bein dazwischen und Maus im Tor zeigte sich in überragender Verfassung. In der Nachspielzeit wurde Schneider steil geschickt und seinen Rückpass setzte Kaiser zum 4:1-Endstand ins Netz.

Tore: 1:0 (30/FE) Greco, 1:1 (46.) Krüger, 2:1 (51.) Greco, 3:1 (53.) Caré, 4:1 (90.+2) Kaiser. – SR: Neef (Rottenburg). – Z: 140.