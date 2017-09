Frauenfußball Hegauer FV geht ohne Druck in die Saison

Nach sechs Jahren Regionalliga starten die Hegauerinnen in der Oberliga. Zum Auftakt geht es zum Aufsteiger FC Freiburg-St. Georgen

Frauenfußball, Oberliga: FC Freiburg-St. Georgen – Hegauer FV (Sonntag, 14.30 Uhr). – Beim Oberliga-Start kommt es zum einzigen südbadischen Vergleich in der höchsten baden-württembergischen Spielklasse. Der amtierende Südbadische Meister vom FC Freiburg-St.Georgen und der Hegauer FV sind die einzigen Teams aus dem SBFV, dazu kommen sieben Vereine aus dem Württembergischen sowie drei Vereine aus dem Badischen Fußballverband, die ins Rennen gehen. Gegen den FC Freiburg-St.Georgen gab es für die HFV-Elf bisher einen direkten Vergleich. Im Mai 2016 stand man sich im Südbadischen Pokalfinale in Lenzkirch gegenüber. Die Hegauerinnen gewannen am Ende zwar mit 3:1, doch die Breisgauerinnen konnten die Begegnung lange offen gestalten und haben ihre Erfolgsgeschichte in diesem Jahr mit dem Titel in der Verbandsliga Südbaden und dem Oberligaaufstieg ausgebaut. Auf den Hegauer FV wartet also ein hoch motivierter Aufsteiger, der in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt ist und seine Stärken im Offensivspiel hat. Es ist wichtig, Mittelstürmerin Maike Landauer in den Griff zu bekommen, die in der abgelaufenen Saison 17 Tore erzielt hat.

Beim Hegauer FV ist man mit der Saisonvorbereitung zufrieden. Vor zwei Wochen gab es nach einer starken Leistung einen verdienten 4:2-Sieg gegen den Zweitliga-Absteiger SV Weinberg in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auch der letzte Test gegen den Verbandsligisten Spfr. Neukirch vor einer Woche konnte mit einem 8:0-Sieg erfolgreich gestaltet werden. Von der Kaderbreite her sieht es derzeit auch ganz gut aus. Die Jugendarbeit trägt weiter Früchte. Zur neuen Saison stoßen insgesamt 16 Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend zum Oberliga- und Verbandsliga-Team dazu. Jana Butsch, Berenice Becker, Nina Finkbeiner, Hannah Keller und Sina Sauter (Spvgg. F.A.L., Zweitspielrecht bei den HFV-Juniorinnen) haben den direkten Sprung in den Oberliga-Kader geschafft. Dazu kommen Katharina Geßner (FC Öhningen-Gaienhofen) und Mona Reichert (FC Hausen i.W.). Die Mischung aus jungen Wilden und erfahrenen Spielerinnen passt, das Durchschnittsalter liegt bei 20,3 Jahren. Mit dem Erreichen der zweiten DFB-Pokalrunde, in der man auf den Zweitligisten VfL Sindelfingen trifft, ist der HFV-Elf bereits ein Erfolgserlebnis gelungen, das zum Ligaauftakt Selbstvertrauen gibt.

Es ist klar, dass die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz als Regionalliga-Absteiger im Favoritenkreis der Oberliga gehandelt wird, damit muss und kann die Mannschaft klarkommen. Beim Hegauer FV sieht man aber die neue Saison als sportliches Konsolidierungsjahr, das ohne Druck angegangen wird. Im Südbadischen Vereinspokal soll der Titel verteidigt werden, in der Liga gilt es, anzukommen, um sich im zweiten Schritt sportlich zu stabilisieren und erfolgreich weiterzuentwickeln. (roe)